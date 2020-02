بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت، حدود ۸۰ درصد موارد ابتلا به ویروس کرونا خفیف بوده و بیماران بعد از طی حدود دو هفته احساس بهبودی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان جهانی بهداشت؛ کارشناسان این سازمان اکنون به رایج‌ترین پرسش و پاسخ ها در مورد نحوه برخورد با ویروس کرونا پاسخ می‌دهند و تاکید می‌کنند که نباید در این زمینه به باورهای غلط دامن زد.

• آیا واکسن‌های ضد‌پنومونی در برابر کرونا ویروس جدید محافظت ایجاد می‌کنند؟

این ویروس آنقدر جدید و متفاوت است که به واکسن خاص خود نیاز دارد و واکسن آنفلوآنزا چاره پیشگیری از آن نیست.

• آیا شستشوی مرتب بینی با محلول نمکی می‌تواند از بروز عفونت با ویروس کرونا جدید جلوگیری کند؟

نه. هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد. تنها شواهد محدودی وجود دارد مبنی بر اینکه شستشوی مرتب بینی با محلول نمکی می‌تواند به افراد در بهبودی سریعتر سرماخوردگی کمک کند.

• آیا خوردن سیر می‌تواند به جلوگیری از عفونت جدید کمک کند؟

سیر یک ماده غذایی سالم است که خاصیت ضد‌میکروبی دارد. با این حال، شواهدی در دست نیست که نشان دهد خوردن سیر، مردم را از ویروس جدید محافظت می‌کند.

• آیا آنتی‌بیوتیک‌ها در جلوگیری و درمان کرونا ویروس مؤثر هستند؟

به هیچ‌وجه. آنتی‌بیوتیک‌ها نباید به عنوان ابزاری برای پیشگیری یا درمان استفاده شوند.

• آیا خشک‌کن‌های برقی در از بین بردن این ویروس مؤثر هستند؟

خشک‌کن‌ها در از بین بردن مدل 2019-nCoV مؤثر نیستند. برای محافظت از خود در برابر کرونا ویروس جدید، شما باید مرتب دستان خود را با الکل تمیز کنید یا آنها را با آب و صابون بشویید. پس از تمیز کردن دستان، باید آنها را با استفاده از حوله‌های کاغذی کاملاً خشک کنید.

• آیا لامپ‌های ضد‌عفونی‌کننده اشعه ماوراء‌بنفش می‌تواند ویروس جدید را از بین ببرد؟

لامپهای UV نباید برای استریل کردن دستها یا مناطق دیگر پوست استفاده شوند زیرا اشعه ماوراء‌بنفش می‌تواند باعث سوزش پوست شود.

• حیوانات خانگی می‌توانند ویروس کرونا را گسترش دهند؟

در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر آلوده شدن حیوانات خانگی مانند سگ یا گربه وجود ندارد. با این وجود، همیشه ایده خوبی است که بعد از تماس با حیوانات خانگی، دستان خود را با صابون و آب بشویید. این کار شما را در برابر باکتری‌های متداول مانند E.coli و سالمونلا محافظت می‌کند.

برای دوری از ویروس‌ها، در مصرف ویتامین C اغراق نکنید!

اگرچه با شیوع ویروس کرونا، خرید مکمل‌های ویتامین C از داروخانه‌ها به شدت افزایش یافته، اما این ویتامین قرار نیست درمانی برای ویروس جدید باشد یا به طور حتم از ابتلا به آن پیشگیری کند.

به گزارش چاینا دیلی؛ همانطور که کمبود ویتامین C به مدت طولانی باعث افزایش حساسیت به ویروس‌ها، ضعف سیستم ایمنی، ماندگار شدن عفونت در بدن و خونریزی لثه‌ها می‌شود، مصرف بیش از حد آن نیز خالی از عارضه نیست. پزشکان هشدار داده‌اند که مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین C عوارض جدی مانند تکرر ادرار، اختلالات گوارشی، سنگ کلیه یا اسهال را به همراه خواهد داشت. یک قرص جوشان ویتامین C حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم ویتامین C است؛ یعنی ۷ برابر بیشتر از میزان نیاز روزانه شما به این ویتامین.

به گفته پزشکان، سبزی‌ها و میوه‌ها منابع خوبی از ویتامین C هستند و شما باید روزانه ۶۵ تا ۹۰ میلی‌گرم ویتامین C را با مصرف کافی این منابع به بدن‌تان برسانید. پس لازم نیست افراد سالم مکمل‌های اضافی خریداری کنند تا از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنند. فراموش نکنید که مکمل‌های ویتامین C جایگزینی برای مواد غذایی تازه نیست.

در کنار مصرف منابع طبیعی ویتامین C، مصرف محصولات لبنی مانند شیر، ماست و پنیر غنی شده با پروبیوتیک، سرکه سیب و شکلات تلخ، برای افزایش باکتری‌های مفید روده و تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری است.

چطور دستهایمان را بشوییم تا بیمار نشویم؟

شستشوی موثر دستها کمتر از نیم دقیقه طول می‌کشد، اما تخمین زده می‌شود که ۹۷ درصد از مردم این کار را به درستی انجام نمی‌دهند.

به گزارش اینسایدر؛ متخصصان بیماری‌های عفونی توصیه می‌کنند که شما باید هر دو ساعت یکبار دست‌های خود را به مدت ۲۰ ثانیه با صابون و آب گرم بشویید. ۲۰ ثانیه، حداقل زمان برای از بین بردن میکروب‌ها و جلوگیری از انتشار آنها است.

یک تصور غلط رایج این است که آب داغ بهترین راه برای تمیز کردن دستها است. آب داغ، خود عامل زخم، پوسته پوسته شدن دست‌ها و ایجاد عفونت است. همچنین شستن طولانی‌مدت دست‌ها بخصوص اگر از صابون قوی استفاده کنید، می‌تواند باعث خشکی دست‌ها، ایجاد ترک و زخم شود.

متخصصان توصیه می‌کنند که دستان خود را هنگام شستشو، کاملا به هم مالیده و تمام سطح دست را با صابون بپوشانید. پشت دست‌ها، کف دست‌ها، مچ، بین انگشتان و حتی زیر ناخن‌ها باید آغشته به صابون شود. اگر به آب و صابون دسترسی ندارید، از ضد‌عفونی‌کننده های الکلی حاوی حداقل ۷۰ درصد الکل استفاده کنید.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) اعلام کرده که صابون‌های ضدباکتری هیچ گونه برتری نسبت به صابون‌های معمولی ندارند. ژل‌های ضد‌عفونی‌کننده نیز همه میکروب‌های مضر روی دستان شما را از بین نمی‌برد. به عنوان مثال، نوروویروس (که باعث استفراغ و اسهال می‌شود) به‌هیچ‌وجه توسط محلول‌های ضدعفونی‌کننده کشته نمی‌شود.

آیا باکتریهای روده می‌توانند تعیین‌کننده شخصیت باشند؟

تحقیقات جدید ارتباط جالبی بین تنوع میکروبیوم روده و ویژگیهای شخصیتی، نظیر برون‌گرایی، اضطراب و پرخاشگری نشان می‌دهد.

به گزارش مدیکال نیوز تودی؛ این تحقیقات که توسط دانشمندان دانشگاه آکسفورد انجام شده، حاکی از آن است که ترکیب باکتریهای روده یک فرد ممکن است نشانگر میزان اجتماعی بودن یا اضطراب او باشد.

دکتر کاترینا جانسون، روان‌شناس و از محققان این تحقیق گفت: افرادی که شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تری دارند، احتمالاً دارای ترکیب متنوع‌تری از باکتری‌های روده هستند. در مقابل، تجزیه و تحلیلها نشان داده که تنوع میکروبی پایین‌تر با استرس و اضطراب بالاتر همراه است.

دکتر جانسون می‌افزاید: زندگی مدرن همراه با استرس، دوری از طبیعت و کاهش تعاملات اجتماعی، عامل مهمی در کاهش تعداد باکتری‌های خوب روده است. رژیم‌های غذایی ما به طور معمول از نظر فیبر کمبود دارند، ما به درمان‌های آنتی‌بیوتیکی وابسته هستیم. همه این عوامل می‌توانند بر میکروبیوم روده و در نهایت بر رفتار و بهزیستی روانی تأثیر بگذارند.

به گفته دکتر جانسون؛ افرادی که غذاهای سرشار از پروبیوتیک مصرف می‌کنند، سطح اضطراب، استرس و پرخاشگری بسیار کمتری دارند. پروبیوتیک‌ها تنوع میکروبی و تعداد باکتری‌های مفید روده را افزایش می‌دهند. منابع طبیعی پروبیوتیک‌ها شامل لبنیات غنی‌‌شده با پروبیوتیک، خیار شور، کیمچی، موز، حبوبات، غلات کامل، مارچوبه، پیاز و تره‌فرنگی است.

زردچوبه؛ ادویه‌ای محبوب برای پیشگیری از آلزایمر

تحقیقات جدید حاکی از آن است که مصرف زردچوبه منجر به بهبود حافظه شده و خطر ابتلا به آلزایمر در سنین میانسالی و پیری را کاهش می‌دهد.

به گزارش Everyday Health؛ بیماری آلزایمر نوعی اختلال عصبی پیشرونده است که منجر به از دست دادن حافظه و سردرگمی می‌شود. از آنجا که در حال حاضر هیچ درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد، برخی داروها و مکمل‌های غذایی برای پیشگیری و یا کند کردن پیشرفت بیماری پیشنهاد شده است. در این میان کورکومین، ماده مؤثر موجود در زردچوبه، یکی از مکمل‌های غذایی است که چندین مطالعه به نقش احتمالی آن در پیشگیری از آلزایمر پرداخته‌اند. به گفته محققان دانشگاه تگزاس مصرف کورکومین باعث بهبود عملکرد شناختی در افراد مسن می‌شود.

زردچوبه و کورکومین موجود در آن دارای خواص ضد‌التهابی هستند و این توانایی در رفع التهاب است که این ادویه را به یک گزینه درمانی احتمالی برای اشکال مختلف زوال عقل تبدیل می‌کند. مطالعات حیوانی نشان داده اند که این ادویه التهاب در مغز را کاهش می‌دهد و همچنین باعث کند شدن رشد پلاک‌های آمیلوئید در مغز می‌شود.

کورکومین به عنوان مکمل غذایی به طور گسترده‌ای در دسترس بوده و برای تهیه آن نسخه پزشک لازم نیست اما قبل از مصرف این مکمل باید با پزشک خود مشورت کنید. اگرچه زردچوبه و کورکومین به طور کلی بی‌خطر هستند، اما مصرف بیش از حد آنها می‌تواند باعث ایجاد مشکلات گوارشی شود.

الینا فرهادی