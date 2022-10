ایران دویچه‌ وله فارسی و چند نهاد اروپایی را تحریم کرد

وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه چهارم آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا را تحریم می‌کند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از بیانیه‌ وزارت خارجه نوشته است که این تحریم‌ها به خاطر«حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران» اعمال می‌شود.

ایسنا فهرست نهادها و شرکت‌های تحریم شده را منتشر کرده که نام دویچه وله فارسی در میان آنها قرار دارد. از دیگر نهادهای زیر تحت تحریم گروه "دوستان ایران آزاد" و اعضای آن در پارلمان اروپا، کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت و اعضای آن، سازمان Stop the Bomb، شبکه ار اف ای فارسی، لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA) و دو شرکت آلمانی کارل کولب (Karl Kolb Co) و راین بایرن فارتسویگباو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co) هستند.

افرادی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند عبارتند از آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت، خاویر زارزالخوس و میلان آزوردو تن از روسای مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، شارلیه وایمرز، یان زارادیل، هلموت گویکینگ و هرمان ترتچ، نمایندگان پارلمان اروپا، همچنین مایر حبیب، نماینده مجلس ملی فرانسه، مارتین والتون، شهردار ویلپنت (فرانسه) و ژان فرانسوا لگارت، شهردار سابق منطقه یک پاریس.

یوهاند بویی و الکساندرا ورتسباخ از مدیران روزنامه بیلد آلمان نیز در فهرست تحریم‌ها هستند. ایسنا نوشته است که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص یاد شده به ایران است و اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف می‌شود.

این سیاست واکنشی به تحریم‌های اتحادیه اروپا در اکتبر امسال علیه ایران است. پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) در لوکزامبورگ بسته جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی که در "سرکوب خشونت‌آمیز" اعتراضاتمردمی نقش دارند تصویب شد.

این بسته شامل یازده فرد مسئول و چهار نهاد از جمله گشت ارشاد، "واحد سایبری سپاه پاسداران"، بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است. دولت‌های ۲۷ کشور اتحادیه اروپا همچنین با تحریم هشت فرد و نهاد ایرانی به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافقت کردند.