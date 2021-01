ورود محتاطانه جهان به سال ۲۰۲۱

عکس روز: جشن سال نو در نیویورک

ربات رقصنده

این ربات که نام "اطلس" را به آن داده‌اند، ساخته شرکت بوستون دینامیکس آمریکاست. هدف اصلی از ساخت این ربات به‌کارگیری آن در عملیات امدادی بوده است. اما از آنجایی که این ربات می‌تواند بسیاری از حرکات ظریف و پیچیده انسانی را انجام دهد، در این عکس سرگرم رقص با آهنگ "do you love me?" در فیلم "رقص کثیف" است.