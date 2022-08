وداع با ولفگانگ پترسن؛ نماینده موفق سینمای آلمان در هالیوود

پترسن در آمریکا نخست فیلم "مرگ در آینه" را ساخت و سپس با فیلم "در خط آتش" (In the Line of Fire) جای خود را در میان فیلمسازان هالیوود باز کرد. "مرگ در آینه" فیلمی بود با بازیگری کلینت ایستوود و جان مالکوویچ در ژانر جنایی، اکشن، مهیج و سیاسی که در سال ۱۹۹۳ اکران شد.