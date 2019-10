گرتا گاربو بیش از هر چیز به دلیل بازی‌اش در فیلم‌های "ملکه کریستینا" (۱۹۳۳) و "گراند هتل" شهرت دارد و به خاطر صحنه معروفی از این فیلم که در آن می‌گوید‌"I want to be alone" (می‌خواهم تنها باشم).

حال ۶۵ نامه خصوصی گرتا گاربو نشان می‌دهد که این هنرپیشه سوئدی – آمریکایی که در سال ۱۹۹۰ از دنیا رفت تا چه حد در زندگی‌اش واقعا احساس تنهایی می‌کرده است.

حراج‌خانه "سوان گالریز" در نیویورک می‌خواهد نامه‌هایی را که گاربو به دوست هنرپیشه اتریشی‌اش، سالکا فیرتل، نوشته است در هفته آینده به حراج بگذارد. سوان گالریز برآورد می‌کند که مبلغی بین ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار از بابت فروش این نامه‌ها عایدش شود.

گرتا گاربو که در سال ۱۹۰۵ در استکهلم به دنیا آمد، نامه‌های یاد شده را در فاصله سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۳ نوشته و پست کرده است. به گفته سوان گالریز، او در یکی از نامه‌ها نوشته که از خانه‌اش خارج نمی‌شود و با کسی ملاقات نمی‌کند. او می‌نویسد که تنهایی سخت و غمگین‌کننده است، اما گاه سخت‌تر از آن، بودن با دیگران است.

گرتا گاربو این نامه‌ها را با مداد و به زبان آلمانی نوشته است.

درباره گاربو اغلب این خاطره نقل شده که هنرپیشه‌ای خجالتی بوده که نمی‌توانسته به راحتی با زندگی پرزرق و برق هالیوود کنار بیاید. گاربو در سال ۱۹۵۵ در مصاحبه با مجله آمریکایی "لایف" گفته بود که هیچگاه در فیلم نگفته که "می‌خواهد تنها باشد"، بلکه گفته است که می‌خواهد "راحتش بگذارند".