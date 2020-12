میلیاردر آمریکایی مزرعه "نورلند" مایکل جکسون را ۲۲ میلیون دلار خرید

نابغه‌ای بی‌رقیب به نام "مایکل جکسون"

ترانه‌های مایکل یکی پس از دیگری در صدر جدول ترانه‌های پرفروش در جهان جای گرفتند: "Billie Jean"، "Beat It" یا "The Girl is mine" هر کدام موفقیت‌های تجاری چشمگیری را کسب کردند. اما روی دیگر سکه که این موفقیت‌ها به همراه داشتند، فشار افکار عمومی و نمایان ساختن قسمت‌های تلخ و تاریک صنعت سرگرمی بودند. آن پسربچه کوچک حالا دیگر به هنرمندی بی‌همتا و محبوب، اما بدون زندگی شخصی و حریم خصوصی تبدیل شده بود.