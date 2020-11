مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده می‌گوید که مسمومیت با مونوکسیدکربنیا گاز COدر دسامبر و ژانویه به اوج خود می‌رسد.

به گزارش مایوکلینیک؛ هر ساله حداقل ۴۳۰ نفر در ایالات متحده بر اثر مسمومیت تصادفی با گاز CO می‌میرند و بیش از ۵۰ هزار نفر به دلیل مسمومیت تصادفی با CO به بخش اورژانس مراجعه می‌کنند.

مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در اثر سوزاندن بنزین، چوب، پروپان، زغال چوب یا سوخت‌های دیگر تولید می‌شود. سردرد، ضعف، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، گیجی، تنگی نفس، تاری دید و از دست دادن هوشیاری از علائم رایج این نوع مسمومیت هستند.

مسمومیت با گاز CO به خصوص برای افرادی که خواب یا مست هستند، جنین، کودکان خردسال، افراد مسن، افرادی که به بیماری مزمن قلب مبتلا هستند یا سابقه کم‌خونی و مشکلات تنفسی دارند، بسیار خطرناک‌تر است.

با این حال اقدامات احتیاطی ساده می‌تواند از مسمومیت با گاز CO جلوگیری کند:

ردیاب‌های مونوکسیدکربن را در داخل محیط‌های بسته نصب کنید. هر ۶ ماه باتری‌های ردیاب CO خود را عوض کنید. اگر زنگ هشدار این دستگاه‌ها به صدا درآمد، از خانه خارج شوید و با اورژانس یا آتش‌نشانی تماس بگیرید.

قبل از روشن کردن اتومبیل، درب گاراژ را باز کنید. هرگز اتومبیل خود را در حالت روشن، در گاراژ خود رها نکنید.

برای گرم کردن خانه خود هرگز از اجاق گاز استفاده نکنید. سالانه همه وسایل گازسوز از جمله بخاری یا شومینه را به طور کامل بررسی کنید. منافذ و دودکش‌ها را از وجود گرد و غبار پاک کنید. گرد و غبار می‌تواند خطوط تهویه را مسدود کند.

هنگام کار با حلال‌ها در یک فضای بسته احتیاط کنید. متیلن کلراید، یک نوع حلال که معمولاً در مواد پاک‌کننده رنگ و لاک یافت می‌‌شود، می‌تواند هنگام استنشاق، به مونوکسیدکربن تجزیه و متابولیزه شود.

خاموش کردن وسایل گرمایشی گازی در زمان استراحت شبانه و بازگذاشتن در و پنجره برای ایجاد جریان هوا در زمان استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز از راهکارهای مراقبتی و پیشگیرانه از مسمومیت با CO است.

فراموش نکنید که اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسیدکربن و سایر انواع گازگرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است. بلافاصله دستمالی مرطوب جلوی دهان و بینی‌ باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار گازگرفتگی نشوند. تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد مسموم داده نشود چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می‌‌شود.

افزایش خطر شکستگی استخوان در وگان‌ها

محققان دانشگاه آکسفورد هشدار می‌دهند که گیاهخوارانو به ویژه وگان‌ها، در مقایسه با گوشت‌خواران،۴۳ درصد بیشتر در معرض شکستگی استخوان قرار دارند.

به گزارش نیویورک‌تایمز و بنا به هشدار پژوهشگران، افزایش خطر شکستگی استخوان فقط به گیاه‌خوارانی که هیچ محصول حیوانی دریافت نمی‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه خطر شکستگی مفصل ران در بین افرادی که به جای گوشت، فقط ماهی می‌خورند و کسانی که گوشت و ماهی نمی‌خورند ولی لبنیات و تخم‌مرغ مصرف می کنند، بسیار بیشتر از دیگران است.

این یافته‌ها در نتیجه چند دهه ردیابی رژیم غذایی حدود ۵۵ هزار بریتانیایی است.

به گفته دانشمندان، خطر شکستگی لگن در افراد وگان ۲.۳ برابر بیشتر از افرادی است که گوشت می‌خورند. علاوه بر این، وگان‌ها در مقایسه با گوشت‌خواران، بیشتر در معرض شکستگی هر نقطه از بدن و همچنین شکستگی پا و ستون فقرات هستند.

به گفته محققان، شاخص توده بدنی گیاه‌خواران و وگان‌ها بسیار پایین‌تر از گوشت‌خواران است. شاخص توده بدنی بالاتر، با افزایش تولید استروژن، باعث استحکام بیشتر استخوان‌ها می‌شود. کاهش وزن بیش از حد، خود عاملی برای کاهش تراکم استخوانی است. علاوه بر این، مصرف کلسیم و پروتئین محصولات حیوانی، برای سلامت استخوان مهم است. رژیم‌های گیاهی همیشه سالم نیستند و بسیاری دیگر از ریزمغذی‌ها از جمله فسفر، منیزیم، ویتامین ب ۱۲، ویتامین K و ... را به بدن نمی‌رسانند.

این یافته ها ۲۲ نوامبر در مجله BMC Medicine منتشر شده است.

چطور در تماس با فرد مبتلا به کرونا در خانه، بیمار نشویم؟

زندگی با فردی که به کووید ۱۹ مبتلا شده است، نه تنها می‌تواند استرس‌زا باشد بلکه شما را نیز در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار می‌دهد.

به گزارش هلث‌لاین؛ وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده روش‌هایی ارائه داده که می‌توانید ضمن کمک به شخصی که با او زندگی می‌کنید، از خود نیز در برابر ابتلا به عفونت محافظت کنید.

تست PCR بدهید: اگر یکی از اعضای خانواده شما به عفونت کووید ۱۹ مبتلا شده، آزمایش PCR را حتما دو بار انجام دهید. در غیر اینصورت، به مدت ۱۴ روز خود را قرنطینه کنید.

تماس را محدود کنید: فرد مبتلا به کووید ۱۹ باید خود را از دیگران در خانه جدا کند. در صورت امکان، فرد مبتلا به کووید ۱۹ باید از یک اتاق خواب و حمام جداگانه استفاده کند. هر کس در خانواده باید حداقل ۲ متر از فرد مبتلا به کووید ۱۹ دور باشد. هرقدر از فرد بیمار دور باشید، اگر حتی در معرض ویروس قرار بگیرید، با دوز کمتری از ویروس آلوده خواهید شد. شواهد بسیاری نشان می‌دهد فردی که با مقدار زیادی ویروس آلوده می‌شود، بسیار بیمارتر از فردی است که توسط بار ویروسی کمتری آلوده می‌شود.

پنجره‌ها را باز نگه دارید: برای بهبود تهویه در محل زندگی خود، پنجره‌ها را حتی در روزهای سرد، تا حد قابل تحمل باز نگه دارید.

ماسک بزنید: علاوه بر ماسک، هنگام نزدیک بودن به فرد مبتلا به کووید ۱۹، می‌توانید از عینک استفاده کنید. استفاده از عینک می‌تواند از ورود مستقیم ویروس به غشاهای مخاطی چشم محافظت کند. سالخورده‌ها، افراد با بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی، دیابت و سیستم ایمنی ضعیف، نباید از مبتلایان مراقبت کنند.

دست‌ها را بشویید و سطوح را ضد عفونی کنید: دستان خود را به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید، به ویژه پس از نزدیک بودن به بیمار. هر روز میزها، دستگیره‌های در، کلیدهای روشنایی، دستگیره‌ها، میز، توالت، شیر آب، ظرفشویی و وسایل الکترونیکی را تمیز و ضدعفونی کنید. هنگام دست زدن به بیمار و یا اشیاء پیرامون او، از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.

غذای سالم بخورید: با پزشک خود در مورد لزوم مصرف برخی مکمل‌ها صحبت کنید. با این حال، آنچه مهم‌تر است داشتن یک رژیم غذایی سالم و جلوگیری از افزایش وزن است زیرا برخی از شرایط سلامتی از جمله چاقی فرد را مستعد ابتلا به عوارض وخیم کووید ۱۹ می‌کند.

آیا مکمل‌ها،ایمنی بدن را در زمستان بالا می‌برند؟

پیش‌بینی می‌شود فروش مکمل‌هایغذایی از ۱۶ میلیارد دلار در سال۲۰۱۹ به ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ افزایشیابد.

به گزارش Web MD؛ این در حالیست که به گفته پروفسور باری فاکس، متخصص بیماری‌های عفونی در دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین، هیچ مکمل جادویی برای تقویت سیستم ایمنی وجود ندارد و داشتن یک رژیم غذایی مناسب، خواب کافی و ورزش منظم همراه با تمریناتی مانند مدیتیشن یا یوگا برای کاهش استرس، بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن است.

اما برخی از مکمل‌ها ممکن است برای مبارزه با عفونت فوایدی داشته باشند.

یکی از این مکمل ها ویتامین C است. به نظر می‌رسد ویتامین C نقشی در جلوگیری از عفونت‌های تنفسی نداشته باشد ولی طول دوره این عفونت‌ها را کوتاه می‌کند. البته دوزهای زیاد ویتامین C و بالای ۵۰۰ میلی‌گرم در روز می‌تواند باعث ناراحتی‌های گوارشی شود و خطر ابتلا به آب مروارید و خطر سنگ کلیه را در برخی افراد افزایش دهد.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که افرادی که دارای سطح پایین ویتامین D هستند، به احتمال زیاد به موارد شدید کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند. در عین حال دوزهای اضافی این ویتامین و مصرف بیش از ۶۰ هزار واحد در روز برای چندین ماه می‌تواند سمی باشد و باعث تهوع، استفراغ، ضعف، درد استخوان و مشکلات کلیوی شود.

ویتامین E برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در سالمندان سودمند است. کمبود ویتامین E می‌‌تواند مانع فعالیت سلول‌‌های ایمنی بدن شود. این امر در بزرگسالان خطرآفرین است.

زینک نیز می‌تواند مدت زمان سرماخوردگی را بعد از شروع علائم کوتاه کند. بر اساس داده‌های مجله Royal Society of Medicine، بهبودی سریع ناشی از سرماخوردگی در کسانی که مقادیر کافی زینک دریافت می‌کنند، سه برابر بیشتر از سایرین است. برای تأثیرگذاری، روزانه به ۸۰-۱۰۰ میلی گرم زینک نیاز دارید. زینک خطر ابتلا به ذات‌الریه را نیز در افراد مسن کاهش می‌دهد.

اما شواهد در مورد مصرف پروبیوتیک‌ها برای جلوگیری از عفونت‌های تنفسی متفاوت است. با این حال ثابت شده که مصرف آنها طول دوره عفونت‌های تنفسی را کوتاه و التهاب بدن را از بین می‌برد.

به خاطر داشته باشید که تحقیقات در مورد اثربخشی صددرصدی مکمل‌های غذایی، بسیار محدود است. به علاوه، ثابت شده که بهتر است نیاز خود به مصرف ویتامین‌ها را از راه غذاهای گوناگون تأمین کنید نه مکمل‌ها.