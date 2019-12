مونواکسید کربن؛ قاتل خاموش زمستانی

در آمریکا هر سال، مسمومیت با مونواكسید كربن (CO) علت بیش از ۵۰ هزار مراجعه به بخش اورژانس است. براساس آمار مركز كنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور، بیش از ۴۰۰ نفر سالانه در اثر مسمومیت با مونوکسید کربن جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش مدیکال اکسپرس؛ با نزدیک شدن به زمستان خطر مسمومیت با CO افزایش می یابد.

CO یک گاز بی‌‌بو و نامرئی است و به همین دلیل به آن قاتل خاموش می‌گویند. اگزوز اتومبیل رایج‌ترین منبع CO است، اما اجاق گاز، بخاری‌ها و کوره‌های زغال سنگ نیز آن را تولید می‌کنند. هنگامی که این وسایل به طور نامناسب تنظیم شده و در فضاهای با تهویه ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرند، خطر مسمومیت با مقادیر بالای CO افزایش می‌یابد.

اگرچه همه افراد مستعد مسمومیت با CO هستند، نوزادان، افراد مسن و افراد دارای مشکلات تنفسی به ویژه در معرض خطر هستند. از آنجا که CO نامرئی و بی‌بو است، مهم است که علائم مسمومیت با CO را بشناسید.

علائم شایع مسمومیت با گاز CO از این قرارند: سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه، سردرگمی. افرادی که در حالت خواب هستند و یا از مشروبات الکلی استفاده کرده‌اند، ممکن است متوجه این علائم نشده و جان خود را در اثر این مسمومیت از دست بدهند.

با این حال افراد می‌توانند با اقدامات ساده پیشگیرانه از مسمومیت با CO جلوگیری کنند:

- سیستم گرمایش مانند بخاری و آب گرم‌کن و سایر وسایل گازسوز هر سال سرویس و كنترل شوند.

- در اجاق گاز یا شومینه هیچ چیزی را نسوزانید.

- می‌توانید دستگاه‌های اخطار دهنده منوكسید كربن را در منزل نصب كنید.

- خانه خود را با اجاق گاز گرم نکنید.

- همه روزنه‌های جریان هوا ‌را در خانه مسدود نکنید.

- از نصب آبگرم‌کن در حمام خودداری کنید.

- هیچ وقت خودرو، موتور سیكلت و وسیله نقلیه خود را در گاراژ با در بسته روشن نكنید.

گفتنی است در ایران، مسمومیت ناشی از منواکسید کربن، عامل ۱۳ درصد مرگ‌های ناشی از مسمومیت در سال است.

جلوگیری از شایع‌ترین سرطان مردانه با باغبانی و پیاده‌روی

نتایج تازه‌ترین تحقیقات محققان دانشگاه بریستول بریتانیا حاکی از آن است که انجام فعالیت‌های خانگی بسیار ساده مانند پیاده‌‌روی و باغبانی، خطر ابتلا به سرطان پروستات را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

بر اساس گزارش مجله سان؛ محققان بریتانیایی با مطالعه بر روی ۱۴۰ هزار مرد دریافتند افرادی که فعالیت بدنی بالاتری دارند، ۵۰ درصد کمتر از سایرین به سرطان پروستات مبتلا می‌شوند.

دکتر سارا لوئیس؛ از محققان اصلی این مطالعه گفته که از تأثیر فعالیت روزمره بر کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات غافلگیر شده است.

او می‌گوید: «پیام خانگی برای آقایان این است که اگر می‌خواهید خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش دهید، فعال‌تر باشید. لازم نیست دونده ماراتن باشید، فعالیت جدی داشته باشید یا در تیم‌های ورزشی بازی کنید، فقط باید تحرک داشته باشید. تحرک می‌تواند شامل باغبانی، پیاده‌روی یا فعالیت‌های دیگری باشد که می‌توانید به فهرست کارهای روزمره اضافه کنید.»

نتایج این تحقیق، در ژورنال بین‌المللی اپیدمیولوژی منتشر شده است.

از هر شش مرد بریتانیایی یک نفر به سرطان پروستات مبتلا است. سرطان پروستات سالانه ۴۸ هزار نفر در انگلستان را مبتلا می‌کند و ۱۲ هزار نفر را می‌کشد.

کدام ویتامین‌ها علائم اضطراب را تسکین می‌دهند؟

تجربه استرس یک روند طبیعی در طول زندگی است؛ البته تا زمانی که به شکل مزمن و شدید در نیاید و به اضطراب تبدیل نشود.

به گزارش مدیکال نیوز تودی؛ استرس را به اشکال گوناگون می‌توان مهار کرد اما اضطراب یکی از بزرگ‌ترین عوامل ایجاد کننده بیماری‌های جسمی بوده و نیازمند دارودرمانی و روان درمانی است. اما این نکته ثابت شده که مصرف برخی ویتامین‌ها و مکمل‌ها می‌تواند در کنار درمان‌های دارویی، علائم اضطراب را تا حد زیادی مهار کند.

ویتامین D یکی از این ویتامین‌هاست. تحقیقات زیادی ادعا می‌کنند که کمبود ویتامین D با اختلالات اضطرابی ارتباط نزدیک دارد. برای دریافت کافی ویتامین D، روزانه ۲۰ دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید و یا غذاهای غنی از این ویتامین مانند انواع قارچ‌ها، پرتقال، ماهی، شیر و غلات غنی شده با ویتامین D بخورید.

شما می‌توانید با مصرف غذاهای سالم، بدن خود را از ویتامین‌های گروه B بی‌نیاز کنید. اما اگر اضطراب شدید دارید، مکمل‌های ب کمپلکس را فراموش نکنید. ویتامین‌‌های ب ۱۲ و ب ۲ بیشتر در محصولات حیوانی یافت می‌شوند. اگر گیاه‌خوار هستید، از مکمل‌های حاوی این ویتامین‌ها استفاده کنید.

مکمل‌های منیزیم نیز نقش زیادی در مهار اضطراب دارند. مصرف منیزیم را با دوز ۱۰۰ میلی‌گرم در روز شروع کنید.

اسیدهای چرب امگا۳ نیز علائم اضطراب را تسکین داده و منجر به کاهش سطوح مواد شیمیایی مرتبط با استرس از جمله آدرنالین و کورتیزول می‌شود. ماهی، تخم کتان و گردو منابع بزرگ اسیدهای چرب امگا۳ هستند.

اما مولتی ویتامین‌های شامل ویتامین‌های گروه B، ویتامین C، کلسیم و روی برای افرادی که اختلالات خلقی مانند اضطراب دارند، بسیار مفید است. هر مارک مولتی ویتامین حاوی ترکیب متفاوت است. برای انتخاب بهترین نوع آن، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

با نوشیدن قهوه، سندرم متابولیک را از خود دور کنید

کارشناسان می‌گویند کاهش وزن، استعمال سیگار و فعالیت بدنی کافی، هنوز هم موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از ابتلا به سندرم متابولیک هستند.

به گزارش هلث لاین؛ تازه‌ترین یافته‌ها از سوی محققان ایتالیایی نشان می‌دهد که مصرف یک تا چهار فنجان قهوه در روز نیز، نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به این سندرم دارد.

سندرم متابولیک ترکیبی از چندین عامل خطرناک از جمله فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی و قند خون بالا است. نام‌های دیگر آن شامل سندرم مقاومت به انسولین یا سندرم X است. تخمین زده شده که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا به این سندرم مبتلا هستند. سندرم متابولیک شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و سکته مغزی را افزایش می‌دهد.

در واقع پلی‌فنول‌ها و فلاونوئیدهای موجود در قهوه هستند که خطر ابتلا به سندرم متابولیک، سرطان و مرگ و میر ناشی از دیابت نوع ۲ را کاهش می‌دهند. پلی‌فنول‌ها نقش آنتی‌اکسیدانی دارند و باعث کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو در سلول‌ها می‌شوند. همچنین ممکن است فوایدی مشابه داروهای ضد افسردگی داشته باشد.

یافته‌های محققان ایتالیایی نشان می‌دهد که نوشیدن هر دو نوع قهوه کافئین‌دار و بدون کافئین، در جلوگیری از ابتلا به سندرم متابولیک در هر دو جنس زن و مرد موثر است.