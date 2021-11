استفاده از چاشنی‌ها و ادویه‌جات فقط یک راه عالی برای خوشمزه‌تر کردن وعده‌های غذایی شما نیست. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف آنها به بهبود فشار خون و افزایش سلامت قلب و عروق نیز کمک می‌کند.

به‌گزارش Healthline؛ مطالعات مختلف، تاثیر ۷ نوع ادویه را در کاهش فشار خون ثابت کرده‌اند:

ریحان: ریحان سرشار از اوژنول است. تحقیقات، نقش این آنتی‌اکسیدان گیاهی را در کاهش فشار خون ثابت کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که اوژنول ممکن است با عمل به عنوان یک مسدود‌کننده طبیعی کانال کلسیم به کاهش فشار خون کمک کند. مسدودکننده‌های کانال کلسیم از حرکت کلسیم به قلب و سلول‌های شریانی جلوگیری می‌کنند و به رگ‌های خونی اجازه آرامش می‌دهند.

جعفری: این گیاه بومی مدیترانه حاوی ترکیبات مختلفی مانند ویتامین C و کاروتنوئیدها است که ممکن است فشار خون را کاهش دهد. چندین مطالعه نشان داده‌اند که آنتی‌اکسیدان‌های کاروتنوئیدی فشار خون و کلسترول بد (LDL) را که یک عامل خطر برای بیماری قلبی است، کاهش می‌دهند. جعفری با عمل کردن مانند یک مسدودکننده کانال کلسیم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را کاهش می‌دهد.

دانه کرفس: دانه‌های کرفس یک ادویه همه‌کاره مملو از مواد مغذی مختلفی مانند آهن، منیزیم، منگنز، کلسیم و فیبر است. یک مطالعه روی موش‌ها اثرات عصاره دانه کرفس را بر روی فشار خون بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که عصاره دانه کرفس فشار خون را در موش‌هایی با فشار خون بالا کاهش می‌دهد.

سیر: به‌طور خاص، سیر حاوی ترکیبات گوگردی مانند آلیسین است که ممکن است به افزایش جریان خون و شل‌شدن عروق خونی کمک کند. در مجموع، این عوامل به کاهش فشار خون کمک می‌کنند. بررسی ۱۲ مطالعه روی بیش از ۵۵۰ فرد مبتلا به فشار خون بالا نشان داد که مصرف سیر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را به ترتیب به‌طور متوسط ۸.۳ میلی‌متر جیوه و ۵.۵ میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد. این اثر مشابه اثرات داروهای فشار خون است.

آویشن: آویشن یک گیاه معطر و دارای ترکیبات سالم متعددی از جمله اسید رزمارینیک است. مصرف اسید رزمارینیک با مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) به‌طور قابل‌توجهی به کاهش فشار خون سیستولیک کمک می‌کند. ACE مولکولی است که عروق خونی را باریک می‌کند و فشار خون را افزایش می‌دهد.

دارچین: در حالی که به‌‌طور کامل مشخص نشده است که چگونه دارچین فشار خون را کاهش می‌دهد، تحقیقات نشان می‌دهد که می‌تواند به گشاد شدن و شل شدن رگ‌های خونی کمک کند. بررسی ۹ مطالعه شامل ۶۴۱ شرکت‌کننده نشان داده که مصرف دارچین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را به ترتیب به‌طور متوسط ۶.۲ و ۳.۹ میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد.

هل: هل یک ادویه خوشمزه و سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های مختلف است که ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. یک مطالعه ۱۲ هفته‌ای بر روی ۲۰ بزرگسال که به‌تازگی مبتلا به فشار خون بالا تشخیص داده شده بودند، نشان داد که مصرف روزانه ۳ گرم پودر هل به‌طور قابل‌توجهی فشار خون را کاهش می‌دهد و آن را نزدیک به محدوده طبیعی می‌رساند.

اسموتی‌هایتقویت‌کننده سیستم ایمنیرادر پاییز بنوشید

برای بهبود کلی وضعیت سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن، شما به دوز کافی ویتامین و مواد معدنی نیاز دارید.

به‌گزارش Healthline؛ اگرچه میوه‌ها و سبزیجات منابع اصلی ویتامین و مواد معدنی هستند، برخی مردم به‌اندازه کافی شاید در طول روز این مواد مغذی را دریافت نکنند. با این حال دستورهای ساده، سریع و خوشمزه‌ای برای رساندن مواد مغذی ضروری به بدن به منظور مبارزه با ویروس‌هایی مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا وجود دارد:

آب پرتقال، گریپ‌فروت و سایر مرکبات: این ترکیب حاوی مقادیر زیادی ویتامین C است و میزان نیاز روزانه شما به این ویتامین را برطرف می‌کند. ویتامین C دارای خواص آنتی‌اکسیدانی است که از سلول‌های شما در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. کمبود ویتامین C می‌تواند منجر به اختلال در پاسخ ایمنی و ناتوانی در مبارزه با عفونت‌ها شود. درحال‌‌حاضر هیچ مدرکی مبنی بر موثر بودن ویتامین C خوراکی در پیشگیری از انتقال کروناویروس جدید (SARS-CoV-2) یا درمان بیماری ناشی از آن، کووید ۱۹ وجود ندارد. با این حال، تحقیقات نویدبخش، تزریق وریدی ویتامین C به‌عنوان درمان کووید ۱۹ را نشان داده است.

آب سیب سبز، هویج و پرتقال: ترکیبی شگفت‌انگیز برای کمک به بدن شما برای محافظت از خود و مبارزه با عفونت‌ها است. سیب و پرتقال به بدن شما ویتامین C می‌رساند. ویتامین A که برای یک سیستم ایمنی سالم نیز حیاتی است، در هویج به شکل آنتی‌اکسیدان بتاکاروتن وجود دارد. هویج همچنین حاوی ویتامین B6 است که نقش مهمی در تکثیر سلول‌های ایمنی و تولید آنتی‌بادی دارد.

آب چغندر، هویج، زنجبیل و سیب: این آب میوه دارای ۳ سبزی ریشه‌ای است که به سیستم ایمنی شما کمک کرده و علائم التهابی را کاهش می‌دهد. التهاب اغلب یک پاسخ ایمنی به عفونت‌هایی است که از ویروس‌ها یا باکتری‌ها منشا می‌گیرند. زنجبیل دارای خواص ضد‌میکروبی و ضد‌سمی است و سلول‌ها را در برابر عفونت‌ها، غیرقابل نفوذ می‌کند. همچنین برای افرادی که به آرتریت روماتوئید مبتلا هستند، این آب‌میوه مفید است، زیرا زنجبیل اثرات ضدالتهابی نیز دارد.

اسموتی نعناع هندوانه: هندوانه نه‌تنها سرشار از ویتامین C و آرژنین است (که می‌تواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند)، بلکه می‌تواند به تسکین درد عضلانی نیز کمک کند. درد عضلانی یکی از علائم رایج آنفلوآنزا است، به‌ویژه در افراد مسن.

آب توت‌فرنگی و انبه: در این دستور می‌توانید از میوه‌های یخ‌زده نیز استفاده کنید که دارای مواد مغذی مشابه با میوه‌های تازه هستند. ویتامین E موجود در انبه عامل پیشگیری از سرطان و بهبود سیستم ایمنی بدن به‌ویژه در بزرگسالان است. همچنین این آبمیوه یک ضدالتهاب قوی است.

چگونه اضطراب شبانه را از خود دور کنیم؟

وقتی شب‌ها دراز می‌کشید تا استراحت کنید، مغزتان به تمام نگرانی‌هایی که در طول روز وقتی برای فکر کردن به آنها نداشتید، روی می‌آورد. اغلب، این اضطراب حول نگرانی‌هایی است که نمی‌توانید در لحظه حل کنید.

به‌گزارش پایگاه خبری کلینیک کلیولند Cleveland Clinic؛ اضطراب شبانه می‌تواند یک چرخه معیوب را ایجاد کند: خواب بد شبانه منجر به خستگی روز بعد می‌شود و ریتم طبیعی بدن شما را مختل می‌کند. این روند شما را در برابر محرک‌های استرس‌زا در طول روز آسیب‌پذیرتر می‌کند که می‌تواند در شب دوباره اضطراب را تشدید نماید.

با این حال به‌گفته روان‌پزشکان راه‌هایی وجود دارد که بتوانید بر اضطراب شبانه خود غلبه کنید:

در ساعات منظمی از روز غذا بخورید. این کار به تنظیم ریتم شبانه‌روزی بدن شما کمک می‌کند.

ورزش منظم در طول روز نیز باعث آزاد شدن اندورفین و کاهش سطح کورتیزول، هورمون استرس می‌شود.

فعالیت‌های آرام مانند دوش گرفتن، کتاب خواندن و حرکات کششی مانند یوگا نیز سطح کورتیزول شما را کاهش می‌دهد و به خواب راحت کمک می‌کند. با‌این‌حال اگر آنقدر نگران هستید که نمی‌توانید به خواب بروید، با این ترفندهای کاملاً طبیعی، اضطراب شبانه را کنار بگذارید:

آب آلبالو بنوشید یا یک کاسه گیلاس بخورید. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف گیلاس می‌تواند به شما کمک کند تا ۸۵ دقیقه بیشتر بخوابید، زیرا منبع ملاتونین است، هورمون طبیعی که از غده پینه‌آل مغز ترشح می‌شود و در تنظیم ریتم شبانه‌روزی بدن نقش دارد.

یک فنجان چای بابونه درست کنید. از نظر بالینی مشخص شده است که این چای گیاهی قدیمی به کاهش اضطراب و بهبود خواب کمک می‌کند.

چند عدد آجیل برزیلی را بخورید. این نوع آجیل درختی یکی از بهترین منابع سلنیوم در جهان است که می‌تواند به بهبود عملکرد تیروئید شما و در نتیجه به خواب کمک کند. فقط دو عدد آجیل برزیلی به اندازه یک مکمل سلنیوم مفید هستند.

سعی کنید در اواخر روز کافئین مصرف نکنید. کافئین بیش از حد می‌تواند اضطراب موجود را تشدید کند.

اگر نیمه‌شب با اضطراب از خواب بیدار می‌شوید، این نکات کاربردی می‌توانند به شما کمک کنند:

یک دفتر یادداشت در کنار تخت خود داشته باشید تا بتوانید نگرانی‌های خود را یادداشت کنید.

به موسیقی آرامش‌بخش گوش دهید. مطالعات نشان می‌دهد که آهنگ‌های آرامش‌بخش می‌توانند سیستم عصبی خودکار شما را آرام کنند و منجر به کندتر شدن تنفس، کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون شود که همگی به خواب شما کمک می‌کنند.

سعی کنید از خوددرمانی با الکل یا داروهای خواب آور خودداری کنید. این راه‌ها می‌تواند کمک کوتاه‌مدتی باشد اما برای حل ریشه مشکلات شما مفید نیست.

همانطور که تلاش می‌کنید به خواب بروید، به‌یاد داشته باشید: ذهن‌آگاهی کلید اصلی درمان اضطراب است. پس به‌جای نگرانی در مورد مسائل حل‌نشده، روی آنچه در حال حاضر تحت کنترل شماست تمرکز کنید؛ مانند خوابیدن.

۵ درمان ساده خانگی برای تسکین سرماخوردگی

برای درمان یا پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا، شما به یک قرص جادویی نیاز ندارید، بلکه فقط کافیست سری به کمد آشپزخانه خود بزنید.

به‌گفته متخصصان، اغلب اوقات، یک رژیم غذایی خاص ممکن است فاقد ویتامین‌ها و مواد معدنی کلیدی برای بهبود سرماخوردگی باشد. بنابراین شما می‌توانید برخی از آنها را به شکل مکمل و البته با توصیه پزشک، برای رفع علائم بیماری‌های ویروسی، استفاده کنید.

ویتامینD: سرویس سلامت همگانی بریتانیا توصیه می‌کند که همه افراد یک ساله و بالاتر باید ۱۰ میکروگرم ویتامین D در روز مصرف کنند، و این کار به‌ویژه در ماه‌های زمستان، زمانی که نور خورشید مایل است، اهمیت بیشتری دارد. یک تحقیق در بریتانیا در سال ۲۰۱۷ نشان داد که مکمل‌های ویتامین D می‌تواند خطر ابتلا به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را به نصف کاهش دهد.

ویتامینC: یکی از بهترین ویتامین‌هایی است که به شما در رفع سرفه و سرماخوردگی کمک می‌کند. ویتامین C که به‌نام اسید اسکوربیک نیز شناخته می‌شود، یک ویتامین محلول در آب است، به این معنی که بدن ما آن را ذخیره نمی‌کند، بنابراین باید هر روز به‌اندازه‌کافی از رژیم غذایی خود دریافت کنیم. کمبود این ویتامین نادر است اما می‌تواند علائمی مانند خستگی و افزایش طول دوره سرماخوردگی ایجاد کند.

نمک: نمک بیش از حد برای شما مضر است، اما اگر از سرماخوردگی وحشتناک رنج می‌برید، در واقع می‌تواند به شما کمک کند. غرغره کردن نمک با آب گرم می‌تواند به از بین بردن تجمع مخاط در دستگاه تنفسی و حفره بینی کمک کند. شستشوی بینی با آب نمک نیز به از بین بردن احتقان بینی کمک و در عین حال ذرات ویروس و باکتری‌ها را از بینی شما پاک می‌کند. نصف قاشق چای‌خوری نمک حل شده در ۲۳۰ گرم آب ولرم را چهار بار در روز غرغره کنید.

عسل: چه آن را روی پنکیک خود بریزید و چه آن را با مقداری شیر میل کنید، چندین مطالعه نشان داده‌اند که عسل می‌تواند علائم سرماخوردگی را درمان کند. یک نظرسنجی که توسط کارشناسان دانشکده پزشکی آکسفورد انجام شد نشان داد که عسل به اندازه دکسترومتورفان در کاهش سرفه موثر است و می‌تواند جایگزین ایمن‌تر، ارزان‌تر و در دسترس‌تر برای آنتی‌بیوتیک‌ها باشد. از سال ۲۰۱۸ موسسه ملی بهداشت و مراقبت‌های عالی بریتانیا (NICE)‌استفاده از عسل را برای درمان بیماری‌های تنفسی توصیه کرده است.

روی: زینک در غلات، شیر و گوشت و همچنین صدف یافت می‌شود. کارشناسان مجله پزشکی بریتانیا (BMJ) دریافتند که قرص‌ها یا شربت‌های حاوی زینک طول سرماخوردگی را حدود یک تا دو روز کاهش می‌دهند، مخصوصاً زمانی که ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از اولین علائم و نشانه‌های سرماخوردگی مصرف شوند. زینک همچنین دارای عوارض جانبی بالقوه مضر است. قبل از استفاده از روی برای پیشگیری یا کاهش طول مدت سرماخوردگی، با پزشک خود مشورت کنید.