مخالفت وزرای خارجه گروه ۷ با حمله احتمالی اسرائیل به رفح

Capri, Italy, April 19, 2024 (AFP) - Foreign ministers from the Group of Seven nations said Friday they opposed a "full-scale military operation in Rafah" by Israel as that would have "catastrophic consequences on the civilian population".

Ministers from Italy, the UK, US, France, Germany, Japan and Canada also slammed the "unacceptable number of civilians" killed in Gaza during Israel's military offensive.

Israel has vowed to send troops into Gaza's overcrowded Rafah area in its war against Hamas.

"We reiterate our opposition to a full scale military operation in Rafah that would have catastrophic consequences on the civilian population," the ministers said in a statement.

Israel has faced growing global opposition to the relentless war that has reduced much of Gaza to rubble, while its 2.4 million people have suffered under an Israeli siege.

"We deplore all losses of civilian lives," G7 ministers said at meeting on Italy's island of Capri.

They said they "note with great concern the unacceptable number of civilians, including thousands of women, children and persons in vulnerable situations who have been killed in Gaza".

The war started after Hamas launched its unprecedented attack on October 7 that resulted in the deaths of 1,170 people in southern Israel, mostly civilians, according to an AFP tally of Israeli official figures.

Israel's retaliatory offensive has killed at least 33,970 people in Gaza, mostly women and children. according to the Hamas-run territory's health ministry.

کشورهای عضو "گروه هفت" در جریان نشست خود در جزیره کاپری ایتالیا، روز جمعه ۳۱ فروردین ماه (۱۹ آوریل) با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن ابراز مخالفت با شروع عملیات نظامی اسرائیل در منطقه رفح اعلام کردند که چنین حمله‌ای "پیامدهای فاجعه‌باری" برای ساکنان این منطقه خواهد داشت.

وزیران خارجه گروه هفت شامل ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه خود نوشته‌اند: «ما از تلفات غیرنظامیان اظهار تاسف کرده و نگرانی خود را از شمار غیرقابل قبول تلفات غیرنظامی از جمله هزاران زن، کودک و افراد آسیب‌پذیر اعلام می‌کنیم.»

بر اساس این بیانیه که نسخه‌ای از آن در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا نیز منتشر شده، اعضای گروه هفت، از اسرائیل خواسته‌اند "یک طرح و برنامه معتبر و اجرایی به منظور حفاظت از جان غیرنظامیان" ارائه دهد.

منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه، تنها منطقه‌ای است که هنوز در کنترل گروه تروریستی حماس باقی مانده‌است. اسرائیل از هفته‌ها پیش قصد داشته که حمله‌ای زمینی به این منطقه انجام دهد اما بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلفی خواستار تجدید نظر اسرائیل درباره این تصمیم هستند.

بیانیه مشترک هفت کشور صنعتی در عین حال، حمله گروه حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر را حمله‌ای "وحشیانه" خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

در بیانیه گروه هفت، همچنین با تاکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود همراه با رعایت قوانین بین‌المللی به خصوص قوانین حقوق بشری، از گروه تروریستی حماس خواسته شده تا گروگان‌های اسرائیلی باقی‌مانده را فورا آزاد کند.

کشورهای عضو گروه هفت در این بیانیه همچنین در خصوص بروز خطر قحطی در غزه هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا امدادرسانی به این منطقه را تقویت کند.

مقامات بهداشتی غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد ادعا می‌کنند که از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون بیش از ۳۳ هزار نفر کشته و بیش از ۷۶ هزار نیز مجروح شده‌اند.

با این حال، اظهارات و آمارهای نهادهای مرتبط با این گروه به طور مستقل قابل تایید نیستند.

مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف دو روز پیش در ۲۹ فروردین اعلام کرده بود که از زمان آغاز جنگ غزهتاکنون، ۱۳ هزار و ۸۰۰ کودک فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند.

اسرائیل در برنامه‌ریزی برای حملات تلافی‌جویانه خود با مخالفت‌های جهانی فزاینده‌ای روبرو شده و این سبب شده که "نابودی گروه تروریستی حماس" که از جمله اهداف اولیه اسرائیل پس از آغاز جنگ به شمار می‌رفت تا کنون محقق نشود.

در پی حمله مرگبار تروریست‌های حماس به خاک اسرائیل در مهرماه سال گذشته، حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست دادند و حدود ۲۴۰ نفر از سوی مهاجمان به گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنشی تلافی‌جویانه به این حمله، عملیات نظامی خود در غزه را آغاز کرد اما هنوز هیچ چشم‌انداز مشخصی برای پایان این جنگ متصور نیست.