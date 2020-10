عوارض کووید ۱۹ را چطور بعد از بهبودی کاهش دهیم؟

مبتلایان به کووید ۱۹ ممکن است پس از بهبودی، با مشکلات طولانی‌مدت از جمله تنگی نفس، خستگی، سردرد و سرگیجه مواجه شوند.

به گزارش Times Of India؛ در حالی که یک بیمار مبتلا به عفونت کووید ۱۹ معمولاً طی ۳ هفته بهبود می‌یابد، مطالعات نشان داده است که این افراد ممکن است از بیماری‌‌های کلیه، مشکلات ریوی و قلبی پس از بهبودی رنج ببرند. سایر تأثیرات احتمالی طولانی‌مدت کووید ۱۹ شامل عوارض عصبی و مشکلات بهداشت روان است زیرا تحقیقات نشان می‌دهد این بیماری می‌تواند به مغز و سیستم عصبی مرکزی آسیب بزند. بنابراین به کسانی که بهبود یافته‌اند، اکیداً توصیه می‌شود که علائم خود را پس از بهبودی به طور منظم کنترل و به شیوه‌های سالم زندگی بیش از پیش اهمیت دهند:

در نظر داشته باشید که بعد از بهبودی، انتظار بازگشت سریع به زندگی قبلی خود را نداشته باشید. شما به تازگی با یک بیماری ویرانگر مبارزه کرده‌اید. پس به خودتان زمانی اختصاص دهید تا آهسته آهسته به روال قدیمی خود برگردید.

برای بهبود سطح حافظه، روزانه مدتی را برای بازی‌های ذهنی مانند حل معما یا پازل و جدول صرف کنید و ذهن‌تان را به چالش بکشید. انجام یوگا و مدیتیشن را فراموش نکنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل پس از بهبودی، پزشک خود را مطلع کنید.

اگر به بیماری مزمن مبتلا هستید، بررسی روزانه قند خون و فشار خون را فراموش نکنید. برای ادامه مصرف داروهایی که قبلا مصرف می‌کردید، با پزشک‌تان مشورت کنید.

به یاد داشته باشید که برای همیشه در برابر ویروس کرونا ایمن نشده‌اید. بدن افرادی که حتی از موارد خفیف کووید ۱۹ بهبود می‌یابند، آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کند که تصور می‌شود حداقل ۵ تا ۷ ماه از عفونت محافظت می‌کنند. از این رو، استفاده از ماسک صورت را در مکان‌های عمومی ادامه دهید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید.

به تدریج ورزش را وارد برنامه‌های روزمره خود کنید. یک برنامه غذایی سالم داشته باشید. مصرف انواع مختلف دارو برای درمان عوارض عفونت، بدن را ضعیف می‌کند و حتی برخی بیماران کاهش وزن چشمگیری را تجربه می‌کنند. سعی کنید یک رژیم غذایی منظم و مملو از محصولات ارگانیک، سبزیجات، تخم‌مرغ و طیور از جمله بوقلمون داشته باشید تا اشتهای از دست‌رفته را جبران کنید. مواد غذایی را ساده بپزید و از سرخ کردن آنها اجتناب کنید.

سالم‌ترین عادات برای جلوگیری از بیماری خاموش استخوان‌ها

۲۰ اکتبر، روز جهانی پوکی استخوان، روزی برای یادآوری این نکته بود که پوکی استخوان بیماری خاموش زنان و مردان در سنین میانسالی است و سالانه ۲۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار خود می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری سرویس سلامت همگانی بریتانیا (NHS)؛ پوکی استخوان در طی چندین سال به آرامی بروز کرده و اغلب فقط در صورت شکستگی استخوان، تشخیص داده می‌شود. گاهی سرفه یا عطسه نیز علاوه بر سقوط، می‌تواند باعث شکستن دنده یا شکستگی جزئی یکی از استخوان‌های ستون فقرات شود. تخمین زده می‌شود که پوکی استخوان تقریباً یک دهم زنان ۶۰ ساله، یک پنجم زنان ۷۰ ساله، دو پنجم زنان ۸۰ ساله و دو سوم زنان ۹۰ ساله را در سراسر جهان گرفتار می‌کند.

اگرچه ژن‌های شما تعیین‌کننده قدرت اسکلتی شما هستند، اما سبک زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش برای پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است:

برای جلوگیری از این عارضه، ورزش منظم داشته باشید. بزرگسالان ۱۹ تا ۶۴ ساله هر هفته حداقل باید ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط مانند دوچرخه‌سواری یا پیاده‌روی سریع انجام دهند.

ورزش‌های تحمل وزن و ورزش‌های مقاومتی مانند دویدن، پرش، رقصیدن، ایروبیک، روش های مفیدی برای تقویت عضلات، رباط‌ها و مفاصل هستند.

سیگار را ترک کنید و کمتر الکل بنوشید.

کلسیم برای حفظ استحکام استخوان‌ها مهم است. بزرگسالان به ۷۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز نیاز دارند. غذاهای غنی از کلسیم شامل سبزیجات تیره رنگ، میوه‌های خشک، ماست گریپ‌فروت، ماهی سالمون، تخم مرغ و شیر را فراموش نکنید. البته در میان سبزیجات تیره‌رنگ، اسفناج نباید خام خورده شود. نوع خام این سبزی حاوی اگزالات است که باعث عدم جذب کلسیم می‌شود. نوشابه‌های گازدار، سدیم و مصرف زیاد گوشت قرمز را کنار بگذارید. چون در جریان هضم مواد غذایی، پروتئین‌های حیوانی اسیدهایی همچون اسید فسفریک، سولفوریک و غیره آزاد می‌کنند که pH بدن را تغییر می دهد. هر چه pH بدن اسیدی‌تر باشد، مواد معدنی بیشتری در استخوان‌ها از دست می‌رود.

ویتامین D برای سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها مهم است زیرا به بدن در جذب کلسیم کمک می‌کند. این ویتامین در گوشت قرمز، ماهی، زرده تخم‌مرغ، غلات غنی‌شده و آب پرتقال یافت می‌شود.

افزایش احساس سرزندگی، با مصرف منظم ویتامین C

مطالعه محققان دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند نشان داده است، مصرف منظم منابع غذایی غنی از ویتامین C در بزرگسالان، باعث افزایش احساس سرزندگی و بهبود عملکرد مغز می‌شود.

به گزارش مدیکال‌اکسپرس؛ این مطالعه بر اهمیت مصرف منابع غذایی غنی از ویتامین C و بخصوص کیوی تاکید می‌کند. به گفته محققان، کسانی که روزانه دو عدد کیوی مصرف می‌کنند، بعد از دو هفته شاهد تاثیر چشمگیر ویتامین C بر بهبود خلق و خو و بهبود عملکرد مغز خواهند بود.

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف منابع غذایی غنی از ویتامین C تاثیر بیشتری نسبت به مصرف مکمل‌ها دارد.

ویتامین C تولید هورمون‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی از جمله آدرنالین، سروتونین و اکسی‌توسین را افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث کاهش خستگی، کاهش سطح استرس و بهبود خلق و خو می‌شود. بیشترین تراکم این ویتامین ضروری در مغز یافت می‌‌شود، به ‌ویژه در غده‌ هیپوفیز.

ویتامین C به عنوان یک آنتی‌‌اکسیدان عمل کرده و از سلول‌های عصبی در برابر رادیکال‌های آزاد و استرس اکسیداتیو محافظت می‌کند. از دیگر منابع غذایی خوب برای این ویتامین می‌توان به مرکبات، فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و سبزیجات برگدار مانند اسفناج و برگ‌های کولارد اشاره کرد. ویتامین های E و C در کنار هم می‌توانند اثر محافظتی قوی ‌تری در برابر زوال عقل داشته باشند. ویتامین C در بدن ذخیره نمی‌‌شود؛ بنابراین باید هر روز مقداری کافی از این ویتامین را دریافت کنید. به گفته‌ محققان کلینیک مایو، هر روز باید حدود ۹۰ میلی‌‌گرم ویتامین C جذب بدن شود.

کاهش خطر ابتلا به سرطان، با ورزش صبحگاهی

مطالعه جدید محققان اتریشی نشان داده است که احتمال ابتلا به سرطان پروستات و سرطان پستان در افرادی که صبح بین ساعت ۸ تا ۱۰ ورزش می‌کنند، کمتر از افرادی است که در اواخر روز ورزش می‌کنند.

به گزارش مدیکال‌نیوز‌تودی؛ نتایج این تحقیق که در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده است، به دلیل تعداد بالای مبتلایان به سرطان و تعداد قابل‌توجه از افرادی که در اثر بیماری می‌میرند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، دانشمندان تخمین می‌زنند که تا پایان سال ۲۰۲۰، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به سرطان مبتلا شده و بیش از ۶۰۰ هزار نفر بر اثر این بیماری می‌میرند.

دانشمندان نشان داده‌اند که ورزش با ریتم شبانه‌روزی فرد نیز رابطه دارد. به طوری که ورزش صبحگاهی می‌تواند به بهبود ریتم شبانه‌روزی فرد، با افزایش تولید هورمون ملاتونین، کمک کند و باعث افزایش کیفیت خواب شود. گفتنی است که ورزش در ساعات شبانه، تولید ملاتونین را کاهش می‌دهد و یا آن را به تاخیر می‌اندازد.

به گفته محققان، سطح بالای هورمون استروژن نیز با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط دارد و ورزش می‌تواند سطح استروژن را کاهش دهد. تولید استروژن در حدود ساعت ۷ صبح بیشتر است.

البته محققان تاکید می‌کنند که صرف نظر از نتایج این تحقیق، کسانی که حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش در هر هفته انجام می‌دهند نسبت به افراد بی‌تحرک، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری دارند و کمتر به سرطان مبتلا می‌شوند.