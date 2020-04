به گفته دونالد ترامپ بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در آمریکا در سه مرحله و "با احتیاط" انجام می‌شود. او می‌گوید رفع محدودیت‌هایی که به خاطر مقابله با شیوع کرونا اعمال شده "ایالت به ایالت" متفاوت خواهد بود.

دونالد ترامپ ساعت شش بعداز ظهر پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین (به وقت محلی) مانند روزهای گذشته در یک نشست خبری در کاخ سفید حاضر شد و از بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده در سه مرحله خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید رفع محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا "با احتیاط" انجام می‌شود و فرمانداران ایالتی هدایت تدابیر مربوط به آن را بر عهده دارند.

در روزهای گذشته اختلاف‌های شدیدی بر سر چگونگی و روند بازگشایی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در آمریکا میان کاخ سفید و مسئولان محلی بروز کرده بود.

عقب‌نشینی ترامپ

واگذاری تصمیم‌گیری در مورد کاهش یا رفع محدودیت‌ها به فرمانداران ایالتی عقب‌نشینی دونالد ترامپ از مواضع قبلی او ارزیابی می‌شود که خود را تنها تصمیم‌گیرنده نهایی درباره این مسائل معرفی می‌کرد.

تا کنون هیچ تاریخ دقیقی برای آغاز طرح سه مرحله‌ای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در آمریکا اعلام نشده و آن گونه که ترامپ گفته این مسئله "ایالت به ایالت" با توجه به وضعیت شیوع بیماری کووید- ۱۹ در آنها متفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری آلمان پیش‌شرط شروع فازهای سه‌گانه، کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در هر ایالت و در یک دوره ۱۴ روزه خواهد بود.

بر این پایه هر ایالتی که در آن موارد ابتلا تا پایان ماه آوریل به میزان مورد انتظار کاهش یافته باشد می‌تواند "با احتیاط" رفع محدودیت‌ها را در دستور کار قرار دهد.

با این همه برخی محدودیت‌ها در خاتمه این دوره نیز ادامه می‌یابند؛ ممنوعیت تجمع بیش از ده نفر، بسته ماندن مدرسه‌هایی که به خاطر بحران کرونا تعطیل شده‌اند و ادامه دورکاری در صورت امکان از جمله این محدودیت‌ها هستند.

در طرح سه مرحله‌ای که ترامپ معرفی کرد در ایالت‌هایی که شیوع ویروس در آنها شدید نبوده و موارد جدید ابتلا رو به کاهش است برخی فعالیت‌ها مانند رستوران‌ها، کلیساها و سینماها می‌تواند از سر گرفته شود به شرطی که امکان رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی اجتماعی در آنها تضمین‌شده باشد.

دونالد ترامپ می‌گوید در مرحله دوم باید همکاران شرکت‌ها و موسسه‌ها همچنان به دورکاری ترغیب شوند و جلوی فعالیت در مکان‌هایی که تعداد زیادی کنار هم قرار می‌گیرند گرفته شود.

همچنین قرار است در این مرحله بازدید از خانه سالمندان و عیادت بیماران در بیمارستان‌ها همچنان ممنوع، اما سفرهای غیرضروری و فعالیت مدرسه‌ها مجاز باشد.

بازگشت به شرایط عادی در مرحله سوم

در مرحله سوم و نهایی، فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به روال سابق از سر گرفته شوند و بازدید از خانه سالمندان و عیادت بیماران مجاز خواهد بود. در این مرحله باید همچنان فاصله‌گذاری میان شهروندان در معرض آسیب و دیگران حفظ شود.

عنوان طرح سه مرحله‌ای که ترامپ از آن رونمایی کرد Opening Up America Again (بازگشایی دوباره آمریکا) است که به نوعی یک بازی کلامی با شعار کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ "Make America Great Again" مبنی بر بازگرداندن دوباره عظمت به ایالات متحده تلقی می‌شود.

دونالد ترامپ که در ابتدای شیوع کرونا در ایالات متحده بحران را جدی نمی‌گرفت و به همین دلیل بسیار مورد انتقاد بود، در نشست خبری ۲۸ فروردین ادعا کرد که اوضاع به خوبی تحت کنترل قرار دارد.

با این همه آمریکا از مدتی پیش درگیرترین کشور جهان با ویروس کرونا است و شمار مبتلایان و درگذشتگان بیماری کووید- ۱۹ در آن با فاصله زیادی فراتر از تمام کشورهای دیگر است.

مطابق آمار دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز تا بامداد جمعه، ۲۹ فروردین (۱۷ آوریل) بیش از ۶۷۱ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا شناسایی شده و فراتر از ۳۳ هزار نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید- ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.