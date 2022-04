دوکارگردان و سه بازیگر زن ایرانی در بخش اصلی جشنواره کن

در اتفاقی بی‌سابقه امسال سه بازیگر زن ایرانی در بخش اصلی جشنواره کن حضور خواهند داشت. زهرا امیرابراهیمی با فیلم "عنکبوت مقدس” ساخته علی عباسی در این جشنواره حاضر می‌شود. گلشیفته فراهانی با فیلم "برادر و خواهر” ساخته آرنو دپلشن، کارگردان فرانسوی و ترانه علیدوستی با آخرین اثر سعید روستایی، "برادران لیلا” به کن می‌آیند.

گلشیفته فراهانی با انتشار عکسی از خودش، زهرا امیرابراهیمی و ترانه علیدوستی نوشت:‌«هم تیمی‌ها، با هم رقابت نمی‌کنند. جایزه فستیوال کن به من، همین عکس است و بس. بعد از سال‌ها در یک قاب نشستیم.»

جشنواره کن ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش اصلی این جشنواره را اعلام کرد. بر این اساس ۱۸ فیلم برای به دست آوردن نخل طلا به رقابت خواهند پرداخت. در میان این فیلم‌ها نام فیلم‌های کارگردانان سرشناسی مانند دیوید کراننبرگ، ‌برادران داردن، پارک چان ووک، کوره ایدا هیروکازوو کلر دنی به چشم می‌خورد. داوران جشنواره این لیست را از میان دوهزار فیلم برگزیده‌اند.

مسئولان جشنواره امیدوارند پس از یک دوره رکود جهانی در صنعت سینما بتوانند با کمک فیلم‌های ساخته شده کارگردانان سرشناس مجددا رونق را به این عرصه بازگردانند. فستیوال کن از ۱۷ تا ۲۸ مه (۲۷ اردیبهشت تا ۷ خرداد) برگزار خواهد شد.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر دیانه کروگر بازیگر و مانکن آلمانی است. او با ایفای نقش هلن در فیلم تروآ و نقش بریجت فون همرسماک در فیلم حرامزاده‌های لعنتی مشهور شد. کروگر در سال ۲۰۱۷ به خاطر بازی در فیلم در محوشدگی ساختهٔ فاتح آکین جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن را از آنِ خود کرد.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر جودی فاستر و شریک زندگی‌اش آلکساندرا هدیسون. جودی فاستر جایزه یک عمر دستاورد هنری را در این جشنواره دریافت کرد.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر کیمل کوتین و مت دیمون. فیلم جدید مت دیمون با نام "استیل واتر" یا "مرداب"، در جشنواره فیلم کن با اقبال زیادی روبه‌رو شد.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر جودی تورنر اسمیت مدل و هنرپیشه بریتانیایی که با سری تلویزیونی "خون حقیقی" در سال ۲۰۱۳ شهرت یافت.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر ویرژینی افیرا هنرپیشه بلژیکی و دیگر دست‌اندرکاران فیلم "بندتا" اثر پل ورهوفن، کارگردان هلندی‌تبار دنیای سینما.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر بلا حدید مانکن آمریکایی که در صنعت مدلینگ فعال است.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر جان سوج، هنرپیشه آمریکایی که در فیلم‌هایی چون شکارچی گوزن، پدرخوانده: قسمت سوم، کار درست را بکن، پیامی در بطری، گوشه‌ای از بهشت، جاده باز و سالوادور ایفای نقش کرده است.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر لئونی هانه، اینفلوئنسر آلمانی در عرصه مد.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر تیلادا سوینتن به همراه دخترش هونور. تیلدا سوینتن امسال در دو فیلم جشنواره حضور دارد. این هنرپیشه بریتانیایی در کنار فیلم آندرسن، در "مموریا" اثر اپیچاتپونگ ویراستاکول هم بازی کرده است.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر والری برونی تدسکی، هنرپیشه، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان ایتالیایی فرانسوی است.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر اسپایک لی رئیس هیات داوران هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن به همراه همسرش تونیا لوئيس. او و هیئت ۹ نفره داوران به انتخاب برندگان نخل طلایی می‌پردازند.

فرش قرمز جشنواره کن به روایت تصویر از سمت چپ تیری فرمو، دبیر هنری جشنواره فیلم کن، روزالین بچلات، وزیر فرهنگ فرانسه و پیر لسکیور که از سال ۲۰۱۴ ریاست جشنواره را برعهده گرفته است. نویسنده: محمود صالحی



تا کنون تام کروز حضور خود را در این جشنواره با فیلم "Top Gun: Maverick"، ساخته جوزف کازینسکی تایید کرده است. تام هنکس نیز با فیلمی در مورد زندگی الویس پریسلی، خواننده افسانه‌ای راک‌اندرول به کن خواهد رفت. "الویس” آخرین ساخته باز لورمان، کارگردان "مولن روژ” و "گتسبی بزرگ” است.

دوید کراننبرگ، برنده نخل طلای سال قبل امسال نیز با یک فیلم ترسناک دیگر به کن خواهد آمد؛ "جنایت‌های آینده”. در این فیلم ستاره‌هایی چون ویگو مورتنسن، لئا سیدو و کریستن استوارت نقش آفرینی کرده‌اند.

اما جشنواره کن مانند هرسال تنها در بخش رقابت اصلی خود فیلم‌هایی از کارگردانان مطرح را نمایش نمی‌دهد. این جشنواره با فیلم "Z” ساخته میشل هازاناویسیوس، برنده نخل طلای ۲۰۱۱ افتتاح خواهد شد. "Z” بازسازی فیلمی ژاپنی با نام "One cut of the dead” در ژانر کمدی-ترسناک است.

از دیگر کارهای برجسته خارج از مسابقه می‌توان به "سه هزار سال حسرت”، ساخته جورج میلر اشاره کرد که به عنوان یک رمان عاشقانه فانتزی با ادریس البا و تیلدا سوینتون توصیف شده است.

مستند جدید ایتان کوئن، "مشکلی در ذهن" نیز که به زندگی جری لوئیس، بازیگر افسانه‌ای هالیوود می‌پردازد در این جشنواره به روی پرده خواهد رفت.