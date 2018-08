دستیار سابق ترامپ فایل صوتی اخراجش از کاخ سفید را منتشر کرد

اوماروسا منیگالت نیومن، دستیار پیشین ترامپ در آستانه انتشار کتاب افشاگرانه‌اش تحت عنوان "روانی: کاخ سفید ترامپ به روایت یک خودی".(Unhinged: An Insiders Account of the Trump White House) درباره رئیس جمهور آمریکا و دولت او فایل صوتی اخراج خود توسط جان کلی از کاخ سفید را منتشر کرد. کتاب او قرار است روز سه‌شنبه (۱۴ اوت / ۲۳ مرداد) وارد بازار شود.

منیگالت نیومن از ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷ مدیر دفتر روابط عمومی کاخ سفید بود. او روز یکشنبه (۱۳ اوت) در گفت‌وگو با شبکه ان بی سی از اقدام خود در رابطه با انتشار فایل صوتی دفاع کرد و گفت که با این کار می‌خواسته از خود در کاخ سفید حفاظت کند؛ کاخ سفیدی که "همه در آن دروغ می‌گویند".

در فایل صوتی صدای مردی شنیده می‌شود که ظاهرا جان کلی، رئیس کارکنان کاخ سفید است. منیگالت در این گفت‌وگو متهم می‌شود که در "وفاداری و مورد اعتماد بودن دچار مشکلات اساسی است".

گفت‌وگوی منیگالت نیومن با جان کلی در راستای اخراش از کاخ سفید در "اتاق وضعیت" (Situation Room) انجام گرفته؛ اتاقی که در آن در حالت معمولی نهایت اعتماد و اطمینان حاکم است و ورود دستگاه‌های الکترونیکی به آن ممنوع است.

منیگالت نیومن در مصاحبه با شکبه ان‌بی‌سی گفت: «آنان مرا به اتاق وضعیت می‌برند. درها بسته است. آنها به من می‌گویند که من نمی‌توانم از اتاق خارج شوم و بعد شروع می‌کنند به مرعوب و تهدید کردن من. آنها مرا زیر فشار قرار می‌دهند.»

دستیار پیشین ترامپ در راستای انتشار فایل صوتی افزود: «من از خودم حفاظت کردم، چرا که این، کاخی سفید است که همه در آن دروغ می‌گویند. رئیس جمهوری به مردم آمریکا دروغ می‌گوید و سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید هم هر روز دست به دروغگویی می‌زند.»

منیگالت نیومن در کتاب خود از ترامپ به عنوان "فردی نژادپرست" یاد می‌کند. ترامپ نیز دستیار پیشین خود را بعد از اخراجش "کثافت" خوانده بود.

دونالد ترامپ در نشستی خبری در کاخ سفید

ناخشنودی کاخ سفید

البته مشخص نیست که آیا منیگالت نیومن به خاطر انتشار فایل صوتی با پیامدهای حقوقی روبرو خواهد شد یا نه.

کاخ سفید در هر حال، ناخشنودی و خشم خود را از این مسئله ابراز کرد. هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید گفت، وقتی یک کارکن ستاد کاخ سفید به طور قاچاقی دستگاه ضبط به کاخ وارد می‌کند، این عمل با بی‌توجهی شدید نسبت به امنیت ملی برابر است.

منیگالت نیومن در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی همچنین ابراز ندامت کرد و پشیمانی خود را از همکاری با دولت ترامپ ابراز داشت. او گفت در دروغگویی‌های کاخ سفید به مردم آمریکا شریک جرم بوده است.

دستیار پیشین ترامپ افزود، "آنان می‌کوشند این مسئله را پرده‌پوشی کنند که ترامپ تا چه اندازه از لحاظ ذهنی عقب‌افتاده است". منیگالت نیومن مدعی شد که ترامپ به سختی می‌تواند اطلاعات پیچیده را هضم کند و در تصمیمات مهمی که به آمریکا مربوط می‌شود، کمتر از آنچه تصور می‌رود، دخیل است.