بازی‌های جدی؛ فراتر از وقت‌گذرانی محض

"آموزش از طریق بازی" انگیزه تولید بازی‌های جدی (Serious Games) است. برخی از این بازی‌ها با هدف توسعه سواد سیاسی تولید می‌شوند. مثل "Through the Darkest of Times" که در آن گیمرها علیه رژیم هیتلر مبارزه می‌کنند.