حمایت آمریکا از معترضان ایران و انتقاد از قطع اینترنت

دو روز پس از آغاز تظاهرات و اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی و افزایش بهای بنزین در ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توئیتری به شهروندان معترض ایرانی اطمینان داد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند.

پومپئو یک پیام توئیتری از ژوئیه سال پیش را بازنشر کرد که در آن نوشته بود: «پس از چهل سال بیداد، مردم پر افتخار ایران درمورد سوء استفاده‌های حکومتشان ساکت نمی‌نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند.»

او روز شنبه ۲۵ آبان نوشت که اکنون نیز همان پیام را تکرار می‌کند: «ایالات متحده صدای شما را می‌شنود. ایالات متحده از شما حمایت می‌کند. ایالات متحده با شماست.»

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی نوشت که ایالات متحده در کنار مردم ایران که از دیرباز در رنج هستند و علیه "تازه‌ترین بی‌عدالتی‌های حاکمان فاسد" اعتراض می‌کنند می‌ایستد.

اورتگاس در این پیام تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت را محکوم کرد و از آنها خواست بگذارند مردم حرفشان را بزنند.

اختلال در اینترنت با مصوبه شورای امنیت ملی

خبرگزاری ایسنا صبح یک‌شنبه به نقل از "مسئولان مطلع" در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش داد: «با تصویب شورای امنیت کشور و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ظاهرا اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی که شامگاه شنبه به صورت اختلال در شبکه‌های اینترنتی آغاز شد در روز یک‌شنبه به قطع تقریبا کامل ارتباط‌های اینترنتی در سراسر ایران منجر شده است.

مطابق تجربه سال‌های اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان، اینترنت و فضای مجازی به مهم‌ترین راه سازماندهی اعتراض‌های و امکان ارتباطی معترضان بدل شده است.

معترضان در برخی شهرها برای بستن راه نیروهای امنیتی سطل‌های زباله را به خیابان انداختند و آتش افروختند

افزون بر این انتشار عکس‌ها و ویدئوهای حرکت‌های اعتراضی، به خصوص در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی که رسانه‌های مستقل در آن امکان فعالیت ندارند، مهم‌ترین وسیله اطلاع‌رسانی و تبادل آزاد اطلاعات به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد قطع کامل اینترنت برای مدتی طولانی کار ساده‌ای نباشد زیرا دستگاه‌های حکومتی و نهادهای دولتی نیز برای فعالیت‌های خود از این امکان استفاده می‌کنند و قطع کردن اینترنت فقط برای شهروندان به سادگی ممکن نباشد.

توانایی آمریکا و اروپا برای برقراری اینترنت؟

در همین حال ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده ایالات متحده در آلمان در یک پیام توئیتری گفته که کشورهای غربی به لحاظ فنی این توانایی را دارند که ارتباط اینترنتی برای شهروندان ایران را دوباره برقرار کنند.

سفیر واشنگتن در برلین در یک پیام توئیتری نوشته این امکان وجود دارد که ارتباط اینترنتی خارج از محدودیت‌های حکومتی برقرار شود و آمریکا و کشورهای اروپایی باید این کار را با هم انجام دهند. تا کنون کشورهای اروپایی به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند.

حرکت‌های اعتراضی در ایران پس از آن آغاز شد که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در واپسین دقایق پنج‌شنبه شب و غافلگیرانه اعلام کرد از بامداد جمعه بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان می‌شود.

مسئولان دولتی، از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کردند که "این تصمیم با اتفاق نظر سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شد".

محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی گفت که مصوبه این شورا در مورد افزایش بهای بنزین به تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای هم رسیده است.

خامنه‌ای: سررشته ندارم اما تائید می‌کنم

خامنه‌ای صبح یک‌شنبه در درس خارج فقه خود این خبر را تائید کرد و افزود گرچه در این زمینه "سررشته" ندارد و متخصص نیست اما از مصوبه سران سه قوه حمایت می‌کند.

در روزهای اخیر ده‌ها شهر ایران شاهد تجمع و حرکت‌های اعتراضی شهروندان علیه گرانی بنزین بوده‌اند. بنابر گزارش‌ها تا صبح یک‌شنبه دست‌کم ۱۰ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و تعدادی مجروح شده‌اد.

در ویدئویی که خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از سرکوب معترضان در بوشهر منتشر کرده، مشاهده می‌شود که نیروهای امنیتی با ماشین آب‌پاش و ضرب و شتم تظاهرکنندگان سعی در متفرق کردن آنها دارند.

در فیلم‌هایی که از حرکت‌های اعتراضی در شهرهای مختلف در شبکه مجازی انتشار یافته، معترضان علیه خامنه‌ای نیز شعار داده‌اند و در مواردی خودروی نیروهای امنیتی و ساختمان‌های نهادهای حکومتی و دولتی را به آتش کشیده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فیلم‌های منتشر شده از حرکت‌های اعتراضی شهروندان ایرانی بیشتر مربوط به روزهای جمعه و شنبه و پیش از اختلال در شبکه اینترنت هستند. بنابر گزارش‌ها روز یک‌شنبه با تعطیلی مدارس و موسسه‌های آموزشی، در بسیاری از شهرها زندگی عادی تا حدود مختل شده است.

واکنش دو عضو جمهوریخواه کنگره به اعتراضات ایران: مردم به تنگ آمده‌اند

https://ir.voanews.com/a/us-iran/5169296.html

واکنش مایک پمپئو به اعتراضات دو روز اخیر مردم ایران: ایالات متحده در کنار شما است

https://ir.voanews.com/a/us-iran/5168935.html

واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به قطع اینترنت توسط ایران: بگذارید مردم حرف‌شان را بزنند

https://ir.voanews.com/a/us-iran-internet-/5168991.html

اظهارات مداخله‌جویانه پمپئو علیه ایران

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835335

US condemns internet outages in Iran amid protests

We have the technical ability to turn the internet on for the people of Iran. And ensure it is free of government blockers. Europe and America should do it together.

@realDonaldTrump @RegSprecher @SecPompeo @HeikoMaas

https://twitter.com/RichardGrenell/status/1195957873613910018