جولیا رابرتز اینستاگرامش را در اختیار آنتونی فاوچی گذاشت

سلفی کمتر، دانش و اطلاعات بیشتر. در هفته‌های آینده طرفداران ستاره‌های هالیوود مثل جولیا رابرتز و هیو جکمن عکس‌ها و ویدیوهای کمتری از ستاره‌ها‌یشان را روی اینستاگرام و توییتر می‌بینند.

این دو ستاره هالیوود جزو ستارگانی هستند که حساب‌های کاربری خود در شبکه‌‌های اجتماعی را به طور موقت در اختیار دانشمندان و کارمندان بیمارستان‌ها قرار داده‌اند.

در کمپینی با نام PassThe Mic to experts to help end COVID-19 "میکروفون رو رد کن به متخصصان برای پایان دادن به کووید ۱۹" از روز پنج‌شنبه ۲۱ مه متخصصان به مدت سه هفته می‌توانند اطلاعات وسیعی را در سطحی گسترده منتشر کنند.

به عنوان اولین کنشگر این کمپین، جولیا رابرتز برخی از کانال‌های رسانه‌ای خود را در اختیار ویروس‌شناس آمریکایی و مشاور دولت آمریکا درباره کرونا، آنتونی فاوچی می‌گذارد.

جولیا رابرتز تنها در اینستاگرام هشت میلیون و ۷۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد. در توییتر نیز ۵۰۰ هزار نفر او را دنبال می‌کنند اگرچه او تا کنون شخصا حتی یک توییت هم پست نکرده است.

هیو جکمن، ستاره هالیوود

هیو جکمن، ستاره دیگر هالیوود بر روی اینستاگرام ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد؛ بلندگویی عظیم و غول پیکر برای کمپین "میکروفن رو رد کن".

غیر از این دو، هنرپیشگان دیگری چون پنه لوپه کروز، میلی بابی براون، ریتا ویلسون و رابین رایت نیز به این کمپین پیوسته‌اند.

غیر از دانشمندان، اقتصاددانان، کارکنان بیمارستان‌ها و سایر کسانی که در بخش‌های ضروری برای جامعه شاغل هستند نیز از طریق این کمپین، بلندگویی برای راهنمایی‌ها و پیشنهاداتشان به دست می‌آورند.