تحریم آمریکا علیه رژیم اسد، روسیه و ایران به دلیل جنایت جنگی

پس از سه سال، کنگره آمریکا لایحه‌ای به نام "لایحه‌ سزار" را برای تحریم حکومت اسد را به قانون تبدیل می‌کند. در این لایحه که پیش‌نویس آن سه سال پیش تهیه شده، مجازات‌هایی را برای مقامات ارشد حکومت سوریه، رهبران نظامی و تمامی کسانی که در جنایات جنگ علیه غیرنظامیان سوریه دست داشتند، در نظر گرفته شده است.

نام این لایحه برگرفته از نام مستعار یک عکاس نظامی سوریه است که سال۲۰۱۳ میلادی بیش از ۵۵ هزار تصویر از شکنجه و قتل هزاران غیرنظامی در زندان‌های حکومت اسد منتشر کرد. این تصاویر که صحت آنها توسط اف‌بی‌‌آی تأیید شده، در سراسر جهان منتشر شدند، به گفته منتقدان حکومت اسد، تنها بخش کوچکی از جنایات جنگی رژیم سوریه علیه مردم این کشور را بازتاب می‌دهد.

جنگ داخلی سوریه پس از سرکوب اعتراض‌های مردمی از سال ۲۰۱۱ میلادی ( ۱۳۸۹) آغاز و به سرعت به جنگی داخلی با دخالت نیروهای خارجی، در این کشور تبدیل شد.

منتقدان اسد می‌‌گوید آمریکا سا‌ل‌ها سیاست روشنی در مورد اسد نداشت و فرصت‌های زیادی را از دست داد تا حال که اسد با ادامه جنگ داخلی، بمباران مردم خود، هدف قرار دادن مدارس و بیمارستان و محاصره شهرها، پس از گذشت نزدیک به ۹ سال حال بخش بزرگی از خاک این کشور را تحت کنترل خود درآورده است.

در "لایحه سزار" تأکید شده است تا زمانی که مسئولین سرکوب و کشتار مردم مجازات نشوند، تحریم‌‌های آمریکا علیه چند بخش عمده اقتصاد دولت‌محور سوریه و نهادهای دولتی و خصوصی که به ارتش سوریه کمک می‌کنند یا در بازسازی سوریه نقش دارند ، تمدید می‌شود.

این تحریم‌ها بدان معناست که نیروهای شبه نظامی ایران که به اسد کمک می‌کنند نیز شامل مجازات خواهد شد. ایران همواره حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرده و تأکید دارد که به درخواست حکومت رسمی سوریه به این کشور مشاوره نظامی ‌می‌دهد.

آدام کینزینگر، نماینده کنگره آمریکا و از حامیان این لایحه تأکید کرده که با تصویب لایحه سزار، هزینه مداخله مستقیم روسیه و ایران در سوریه هم افزایش خواهد یافت.

نمایندگان کنگره آمریکا می‌گویند تصویب "لایحه سزار" فشار مستقیم بر حکومت اسد را افزایش می‌دهد و احتمال یافتن راه‌حلی سیاسی برای پایان بحران سوریه را بیشتر خواهد کرد.

این لایحه هر بازیگر بین‌المللی را که برای بازسازی سوریه به اسد کمک می‌کند، هدف قرار می‌دهد. به این ترتیب آمریکا می‌تواند شرکت‌های بین‌المللی را که به بخش انرژی، هواپیمایی، ساخت و ساز یا مهندسی سوریه کمک می‌کنند، تحریم کند.

مایکل مک کال، نماینده ‌جمهوری‌خواه کمیته سیاست خارجه مجلس آمریکا می‌گوید: «جهان نمی تواند جنایات اسد را فراموش کند و نباید روابط خود را با این رژیم عادی کند.»

