یک مطالعه جدید نشان داده که خوابیدنحتی براییک شب با نور کم، مانند نور تلویزیون با صدای خاموش، قند خون و ضربان قلب را هنگام خواب عمیق افزایش می‌دهد.

به‌گزارش سی‌ان‌ان؛ دکتر فیلیس زی، نویسنده این مطالعه و مدیر مرکز طب خواب در دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن، گفت: نور کم به پلک‌ها وارد شده و خواب را مختل می‌کند، حتی اگر فرد با چشمان کاملا بسته بخوابد. این در حالی است که افزایش ضربان قلب در شب یک عامل خطر برای ابتلا به دیابت و بیماری قلبی و مرگ زودرس است.

تحقیقات قبلی ارتباط بین نور مصنوعی در شب و افزایش وزن و چاقی، اختلال در عملکرد متابولیک، افزایش مقاومت به انسولین و افزایش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی را نشان داده بودند.

زی و تیمش با مطالعه بر روی وضعیت خواب ۲۰ فرد جوان سالم متوجه شدند که حدود ۵ تا ۱۰ درصد از نور محیط، در واقع از طریق پلک بسته به چشم می‌رسد.

زی گفت، با این حال، حتی آن مقدار ناچیز نور باعث افزایش ضربان قلب و مقاومت به انسولین می‌شود. علاوه بر این، سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک در این حالت نامتعادل خواهد شد.

این مطالعه روز دوشنبه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

زی بر اساس مطالعاتش برای بهبود کیفیت خواب، به مردم توصیه می‌کند:

«قبل از خواب، پرده‌ها را بکشید، همه چراغ‌ها را خاموش کنید و از ماسک خواب استفاده کنید.

اتاق خواب خود را از نظر منابع نوری که ضروری نیستند، بررسی کنید. اگر به نور شب نیاز دارید، آن را کمرنگ نگه دارید و طوری آن را تنظیم کنید که به چشم‌ها و یا سطح تخت منعکس نشود.

هرگونه نور در طیف آبی را ممنوع کنید، مانند نورهایی که از وسایل الکترونیکی مانند تلویزیون، تلفن‌های هوشمند، تبلت و لپ‌تاپ ساطع می‌شوند.

نور آبی محرک‌ترین نوع نور است. اگر به دلایل ایمنی مجبورید یک چراغ روشن داشته باشید، رنگ آبی را تغییر دهید. چراغ‌هایی را انتخاب کنید که رنگ‌های مایل به قرمز یا قهوه‌ای بیشتری دارند.»

آیا آزمایش مدفوع به تشخیص سرطان پانکراس کمک می‌کند؟

کلید تشخیص زودهنگام سرطان پانکراس برای نجات جان افراد ممکن است در یک آزمایش ساده مدفوع نهفته باشد.

به‌گزارش HealthDay News؛ گروهی از محققان اروپایی گزارش می‌دهند که چند ده نوع میکروب که در نمونه‌های مدفوع یافت می‌شوند، ارتباط نزدیکی با سرطان لوزالمعده یا پانکراس دارند و به‌طور‌بالقوه پیش‌بینی می‌کنند که آیا یک فرد در معرض خطر بالا برای ابتلا به این سرطان بدخیم که به‌سختی قابل‌تشخیص است، قرار دارد یا خیر.

نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد که یک پانل متشکل از ۲۷ میکروب و به‌طور‌عمده باکتری موجود در مدفوع، بیماران مبتلا به سرطان پانکراس را با دقت ۸۴ درصد شناسایی می‌کند.

هنگامی که محققان این پانل میکروبی را با نشانگر دیگری که برای نظارت بر پیشرفت سرطان لوزالمعده استفاده می‌شود؛ یعنی آنتی‌ژن کربوهیدرات (CA 19-9) 19-9، ترکیب کردند، این دقت به ۹۴ درصد رسید.

در حال حاضر هیچ روش تشخیص زودهنگام برای سرطان پانکراس وجود ندارد، بنابراین بیماران اغلب زمانی تشخیص داده می‌شوند که به مرحله آخر بیماری رسیده باشند، زمانی که گزینه‌های درمانی محدود است.

اما دکتر کارتال؛ نویسنده این مطالعه از بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ آلمان گفت: « به پانکراتیت مزمن بودند، مورد مطالعه قرار دادند.»

تجزیه و تحلیل‌های پیچیده، امضاهای میکروبی روده را که در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متمایز بود، در مقایسه با گروه کنترل سالم شناسایی کرد.

سپس تیم تحقیقاتی پانل میکروبی خود را روی یک گروه جداگانه متشکل از ۷۶ آلمانی، از جمله ۴۴ مبتلا به سرطان پانکراس و ۳۲ نفر که به این بیماری مبتلا نبودند، آزمایش کردند.

در هر دو مورد، محققان این روش را به‌عنوان یک روش دقیق برای تشخیص سرطان لوزالمعده تایید کردند و گفتند که میکروبیوم مدفوع ممکن است بیماری را در مراحل ابتدایی آن نشان دهد.

به‌گفته انجمن سرطان آمریکا، معمولاً سرطان لوزالمعده تا مراحل بعدی، زمانی که به سایر اندام‌ها گسترش می‌یابد، شناسایی نمی‌شود و هیچ راه خوبی برای غربالگری آن وجود ندارد. در میان مبتلایان، شاید فقط یک نفر از هر ۵ نفر بتواند پنج سال یا کمی بیشتر زنده بماند.

قاعدگی نامنظم و اختلال کبدی: آنچه باید بدانید

چرخه‌های قاعدگی طولانی و نامنظم فقط زمانی که زنان در تلاش برای باردار شدن هستند،خظرناک نیست. طبق یک مطالعه اخیر،این دوره‌های نامنظم می‌تواند نشان‌دهنده افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) باشد.

به‌گزارش نشریه پزشکی Endocrine Science and Medicine؛ چرخه معمولی قاعدگی ۲۸ روزه و البته در هر زن متفاوت است. طبق گفته اداره سلامت زنان ایالات متحده، دوره‌های قاعدگی زمانی که تقریباً به ۲۴ تا ۳۸ روز می‌رسد، همچنان منظم در نظر گرفته می‌شود.

اما در مطالعه جدیدی که روی ۷۲ هزار زن در طول دوره باروری انجام شد، ۲۸ درصد زنان دوره‌های قاعدگی حداقل ۴۰ روزه یا بیش از حد نامنظم داشتند.

در شروع مطالعه، ۷ درصد از زنان به بیماری کبد چرب غیرالکلی مبتلا بودند، تجمعی از رسوبات چربی در کبد که ناشی از نوشیدن زیاد الکل نیست.

در طول این مطالعه، زنان با چرخه‌های قاعدگی طولانی یا نامنظم ۴۹ درصد بیشتر از همسالان خود با چرخه‌های منظم ۲۶ تا ۳۰ روزه، در معرض ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی بودند.

سئونگو ریو، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشکده پزشکی دانشگاه سونگ کیونکوان در سئول گفت: «در برخی موارد، بی‌نظمی قاعدگی می‌تواند ناشی از استرس و اختلالات مرتبط با غذا خوردن باشد که می‌توانند در خطر ابتلا به NAFLD نقش داشته باشند.»

هیچ راه تضمینی برای زنانی که دوره‌های قاعدگی نامنظم یا غیرمعمول طولانی دارند، برای پیشگیری از بیماری کبد چرب وجود ندارد. اما سبک زندگی سالم می‌تواند به کاهش دادن خطر بیماری کبد کمک کند.

زنان با چرخه‌های نامنظم باید با یک متخصص غدد تولید مثل ویزیت شوند و عملکرد کبد و سطوح هورمونی آنها ارزیابی شود.

تغییرات سبک زندگی، مانند اضافه کردن فعالیت بدنی، پیروی از یک رژیم غذایی مغذی، و محدود کردن مصرف الکل، ممکن است به برخی از افراد با دوره‌های نامنظم کمک کند تا خطر ابتلا به NAFLD را کاهش دهند.

همچنین تغییر منابع کربوهیدرات می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به NAFLD کمک کند. این بدان معنا نیست که مردم باید کربوهیدرات‌ها را به‌طور‌کامل حذف کنند. بلکه می‌توانند از کربوهیدرات‌های فرآوری شده‌ای که هضم آن برای بدن سخت‌تر است، اجتناب کنند.

فشار خون و نقش پروتئین در کنترل آن

مصرف منظم پروتئین؛ ساده‌ترین راه برای کنترل فشار خون

محققان می‌گویند دریافت پروتئین از منابع مختلف، می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا کمک کند.

به‌گزارش Medical News Today؛ فشار خون بالا می‌تواند منجر به بیماری‌های قلبی‌عروقی، سکته مغزی و بیماری‌هایی شود که بر کلیه‌ها و مغز تأثیر می‌گذارد.

دانشمندان بر این باورند که فشار خون بالا به‌دلیل ترکیبی از عوامل محیطی و سبک زندگی رخ می‌دهد. توصیه‌های فعلی این است که انتخاب‌های سالم غذایی می‌تواند فشار خون بالا را کاهش دهد.

اخیراً، علاقه فزاینده‌ای به نقش پروتئین به عنوان یک عامل جلوگیری‌کننده از فشار خون بالا وجود داشته است.

مطالعه حاضر، توسط محققان در دانشگاه پزشکی جنوبی در گوانگژوی چین، ارتباط بین تنوع و کمیت پروتئین در رژیم غذایی و ارتباط آن با فشار خون را بررسی کرد.

نویسندگان مطالعه دریافتند که خوردن پروتئین از منابع مختلف می‌تواند به کاهش خطر فشار خون بالا کمک کند. یافته‌های آنها در مجله Hypertension منتشر شده است.

اگرچه این مطالعه مشاهده‌ای بود، اما نشان می‌دهد که خوردن مجموعه‌ای از پروتئین‌های گیاهی و حیوانی می‌تواند به کنترل فشار خون کمک کند و برای قلب مفید باشد.

محققان چینی طی یک پروژه مشترک با دانشگاه کارولینای شمالی و با بررسی بیش از ۱۲ هزار شرکت‌کننده، دریافتند که بیش از ۵۰ درصد کسانی که دچار فشار خون بالا بودند، کمترین میزان دریافت پروتئین از منابع مختلف غذایی از جمله غلات کامل و تصفیه‌شده، گوشت قرمز فرآوری‌شده و فرآوری‌نشده، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و حبوبات را داشتند.

محققان تاکید می‌کنند، برای حفظ سلامت قلب خود، باید روی مصرف بیشتر میوه، سبزیجات، ماهی، حبوبات و غلات کامل تمرکز کنید و مصرف غذاهای سرشار از نمک، شکر و چربی اشباع شده مانند کیک، بیسکویت و شیرینی‌ها را کاهش دهید. سبک زندگی سالم، مانند ورزش منظم، ترک سیگار، و حفظ وزن سالم نیز راه‌های مهمی برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند.

به‌طور‌خاص، وقتی صحبت از پروتئین به‌میان می‌آید، کارشناسان تغذیه پیشنهاد می‌کنند که منبع آن باید عمدتاً پروتئین گیاهی (حبوبات و مغزها)، ماهی، و محصولات لبنی کم‌چرب یا بدون چربی باشد.

اگر گوشت یا مرغ میل دارید، برش‌های بدون چربی را انتخاب کنید و از انواع فرآوری‌شده خودداری کنید. علاوه‌بر‌این، منابع گیاهی پروتئین سرشار از مواد مغذی و سرشار از فیبر هستند. فیبر چیزی است که در واقع یک میکروبیوم سالم و متنوع را تغذیه می‌کند، که به نظر می‌رسد بازیگر اصلی در پیشگیری از بیماری‌های التهابی مزمن مانند فشار خون بالا باشد.