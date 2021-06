نفتالی بنت، رهبر حزب راست افراطی "یامینا" روز یکشنبه ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) در نطق خود در برابر پارلمان اسرائیل، پیش از رأی‌گیری برای کسب رأی اعتماد کابینه ائتلافی او، نسبت به برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد.

بنت مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام اعلام کرد و تأکید ورزید که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست‌‌وزیر احتمالی آینده اسرائیل گفت که دست کشورش برای هر نوع اقدامی در این زمینه باز است. او گفت که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این "پایگاه‌های تروریستی خود را در سوریه، نوار غزه و یمن گسترده است".

بنت به سازمان اسلام‌گرا و افراطی حماس که بر نوار غزه حاکم است هشدار داد، در صورتی که بار دیگر دست به حمله به اسرائیل بزنند، با "دیوار آهنین" روبرو خواهند شد.

این نخست‌وزیر احتمالی آینده اسرائیل از موضع‌گیری جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در رابطه با درگیری مسلحانه اخیر کشورش با حماس تشکر کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

بنت گفت اسرائیل تحت رهبری او سیاست نزدیکی به کشورهای عربی را ادامه خواهد داد و افزود: «ما از اسرائیل به منزله یک دولت یهودی دموکراتیک حفاظت خواهیم کرد.»

کابینه نفتالی بنت از ائتلاف هشت حزب، از جمله حزب عرب‌های اسرائیلی تشکیل شده است و پیش از ادای سوگند باید بتواند رأی اعتماد پارلمان کنست را کسب کند.

این اتحاد گسترده حول یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون از یک اکثریت شکننده ۶۱ کرسی از ۱۲۰ را در اختیار دارد. با کسب رأی اعتماد از پارلمان، یک دوره ۱۲ ساله رهبری بنیامین نتانیاهو بر این کشور به سر می‌رسد.

نتانیاهو در جلسه پارلمانی روز یکشنبه گفت: «اگر ما باید به اپوزیسیون برویم، خواهیم رفت، تا اینکه روزی بتوانیم این دولت خطرناک را سرنگون کنیم.»

نتانیاهوی ۷۱ ساله گفت که او در گذشته نیز از کرسی اپوزیسیون به ریاست دولت بازگشته بود. او خطاب به تهران به زبان انگلیسی گفت: "We will be back soon " ("به زودی باز خواهیم گشت").