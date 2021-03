بلاروس از شرکت در مسابقه آواز یوروویژن محروم شد

یوروویژن ۲۰۱۹ و شرکت‌کنندگان نهایی آن

"لوکا هنی" برای سوئیس می‌خواند

برنده نخستین دوره یوروویژن (۱۹۵۶) یک خواننده زن سوئیسی به نام "لیس آسیا" بوده است. آخرین برنده سوییس نیز در این مسابقه "سلین دیون" فرانسوی بود که جایزه سال ۱۹۸۸ یوروویژن را از آن خود کرد. حال "لوکا هنی" ۲۴ ساله با ترانه "She got me" این نمایندگی را به عهده گرفته است. این ترانه که متاثر از موسیقی رقص پاپ و موسیقی شرق است، یکی از محبوب‌ترین ترانه‌های یوروویژن امسال به شمار می‌رود.