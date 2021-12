بزرگترین معامله در عرصه فروش حق آثار هنری: نیم میلیارد دلار

روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع آگاهی که نامشان فاش نشده، نوشته بروس اسپرینگستین، ستاره راک آمریکایی حق فروش ترانه‌هایش را به مبلغ نیم میلیارد دلار به شرکت سونی فروخته است. این مبلغ یک رکورد در عرصه فروش حق آثار هنری به حساب می‌آید.

این معامله شامل ترانه‌های ضبط‌شده و نیز ترانه‌های نوشته‌شده این ستاره راک آمریکایی می‌شود، چیزی بالغ بر ۳۰۰ ترانه و ۲۰ آلبوم ضبط‌شده در استودیو و منتشرشده.

نیویورک تایمز از این معامله با نام "ابَر معامله" نام برده و آن را بزرگترین معامله در عرصه کاتالوگ موسیقی هنرمندان آمریکایی و آثار آنها به عنوان ترانه‌سرا دانسته است. بنا بر این گزارش این احتمالا بزرگترین معامله‌ای است که تا کنون برای آثار هنری یک هنرمند منفرد انجام شده است.

این معامله شامل دو ترانه بسیار معروف این خواننده نیز می‌شود: Born In The U.S.A و Blinded by the Light. دو منبع آگاه به نیویورک تایمز گفته‌اند ممکن است مبلغ معامله از ۵۰۰ میلیون دلار نیز فراتر برود.

مجله بیلبورد نیز پس از نیویورک تایمز این خبر را منتشر کرد.

اسپرینگستین و شرکت سونی تا کنون درباره این خبر واکنش رسمی نشان نداده‌اند. به نوشته نیویورک تایمز، نمایندگان سونی و خواننده راک درخواست صدور بیانیه را رد کرده‌اند.

توافق فروش ظاهرا در هفته‌های گذشته بسته شده و هنوز جزییات آن اعلام نشده است.

بروس اسپرینگستین در ایالت نیوجرسی به دنیا آمده است. فعالیت هنری او در دهه ۷۰ میلادی شروع شد. این خواننده راک که میلیونها طرفدارش او را Boss یا رییس خطاب می‌کنند، تا کنون ۲۰ بار برنده جایزه گرمی شده و آلبوم‌هایش بارها در رده اول پرفروش‌ها قرار گرفته‌اند. از او به عنوان یکی از موفق‌ترین خوانندگان موسیقی راک در دنیا نام برده می‌شود.

اخیرا بیش از پیش موزیسین‌های زیادی حق تمامی یا قسمتی از آثارشان را فروخته‌اند، کسانی مثل پاول سیمون، نیل یانگ یا باب دیلن.

دلیل این امر بیش از هرچیز این است که فروش دستگاه‌های پخش صوت بسیار کاهش یافته و نیز به دلیل پاندمی کرونا بسیاری از کنسرت‌ها لغو شده‌ و درآمد حاصل از برگزاری کنسرت به شدت کاهش یافته است. در مقابل پخش استریم رونق گرفته است.