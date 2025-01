یک‌شنبه شب ۵ ژانویه مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب در بورلی هیلز لس‌آنجلس برگزار شد. بزرگ‌ترین برنده این شب، فیلم "بروتالیست" ساخته کارگردان امریکایی؛ "بردی کوربت" بود. این فیلم جایزه بهترین فیلم در ژانر دارم را دریافت کرد و کارگردان آن نیز برنده جایزه بهترین کارگردان دارم شد.

"بروتالیست" داستان یک آرشیتکت یهودی است که بعد از جنگ جهانی دوم می‌خواهد در آمریکا زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام نیز به "آدریان برودی" هنرپیشه ۵۱ ساله به خاطر بازی در همین فیلم اهدا شد.

گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول زن در ژانر درام به "فرناندا تورس" به خاطر بازی در فیلم "من هنوز اینجا هستم" (I Am Still Here) رسید.

فرناندا تورس برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن عکس: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

دمی‌ مور و "دوره‌ای که تمام نشده"

"دمی مور" هنرپیشه شناخته شده هالیوود جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در ژانر کمدی را برای بازی در فیلم "ماده" (The Substance) دریافت کرد. این هنرپیشه ۶۲ ساله در این فیلم نقش یک هنرپیشه کهنسال را بازی کرد که شهرتش کمرنگ شده و به همین دلیل می‌خواهد ظاهرش را جوان‌تر کند.

این اولین بار است که دمی‌ مور به خاطر بازیگری جایزه‌ می‌گیرد. پیش از این دو بار در سال‌های ۱۹۹۱ به خاطر بازی در فیلم "روح" و در سال ۱۹۹۷ برای بازی در فیلم تلویزیونی "اگر این دیوارها می‌توانستند حرف بزنند" نامزد جایزه گلدن گلوب شد اما این جایزه را دریافت نکرد.

دمی مور پس از دریافت جایزه گلدن گلوب گفت: «تا چند وقت پیش فکر می‌کردم دیگر دوره حرفه‌ای من به پایان رسیده است اما وقتی این فیلنامه جادویی، جسورانه، پرشور و خارج از قواعد و چارچوب مرسوم را دیدم به خودم گفتم کار تو تمام نشده است.»

جایزه بهترین بازیگر مرد در ژانر کمدی به "سباستین استن" به خاطر بازی در فیلم "یک مرد متفاوت" (A Different Man) رسید.

رسول‌اف بی نصیب ماند

محمد رسول‌اف کارگردان ایرانی تبعیدی با فیلم "دانه انجیر معابد" در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان شرکت کرده بود که این جایزه را به فیلم موزیکال "امیلیا پرز" تولید فرانسه و به کارگردانی ژاک اودیا باخت.

فیلم دانه انجیر معابد که به طور مخفیانه در ایران ساخته شده، تولید کشور آلمان و نماینده این کشور در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار است.

جایزه بهترین فیلمنامه گلدن گلوب نیز از آن فیلم "مجمع کاردینال‌ها" (Konklave) ساخته کارگردان بریتانیایی "ادوارد برگر" شد که فیلنامه آن را "پتر استران" براساس رمانی از "رابرت هریس" نوشته است.

این فیلم داستان جنگ قدرت و دسیسه‌سازی در زمان انتخاب پاپ جدید را روایت می‌کند.

مجری هشتادو دومین دوره گلدن گلوب را "نیکی گلیزر" استنداپ کمدین معروف بر عهده داشت. این اولین بار بود که یک زن به تنهایی و بدون مجری دوم اجرای این مراسم طولانی را بر عهده داشت.

جوایز گلدن گلوب همه ساله در ۲۷ بخش فیلم و تلویزیون اهدا می‌شود. این جوایز زمینه‌ساز جوایز اسکار است و اغلب فیلم‌هایی که گلدن گلوب را ببرند اسکار را نیز دریافت می‌کنند.