افزایش سطح استرس با مصرف بیش از حد نمک

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده که مصرف بیش از حد نمک، می‌تواند دلیلی برای افزایش سطح استرس باشد. به‌ نوشته نشریه Medical News Today در حالی که اثرات فیزیکی مصرف بیش از حد نمک از جمله ابتلا به فشار خون بالا و سکته مغزی به‌خوبی ثابت شده است، دانشمندان هنوز متوجه نشده‌اند که مصرف زیاد نمک چگونه بر سلامت روان تأثیر می‌گذارد.

با‌این‌حال مطالعه اخیر محققان دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند نشان داد که رژیم غذایی سرشار از نمک می‌تواند با افزایش تولید هورمون استرس و فشار بر مغز، اوج پاسخ استرس را در موش‌ها دو برابر کند. نمک مزه بسیاری از غذاها را بهبود می‌بخشد و ممکن است مصرف‌کنندگان را وسوسه کند تا محصولات فرآوری‌شده و پرنمک بیشتری بخرند.

این مطالعه مصرف مقادیر زیادی از نمک را با فعال شدن محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA)، یعنی سیستم پاسخ بدن به استرس مرتبط دانست. محققان همچنین متوجه شدند که رژیم غذایی پرنمک به‌طور طبیعی منجر به افزایش گلوکوکورتیکوئیدها می‌شود؛ هورمون‌هایی که به تنظیم پاسخ استرس و عملکردهای قلبی‌عروقی، شناختی، ایمنی و متابولیک کمک می‌کنند.

البته این مطالعه بر روی موش‌های نر متمرکز بود که ممکن است تعمیم برخی از یافته‌ها را به انسان محدود کند.

با‌این‌حال به‌گفته محققان، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) منجر به پاسخ‌های متفاوت در هر دو جنس زن و مرد، به استرس می‌شود. در زنان، پاسخ اغلب سریع‌تر و بیشتر است، و با گذشت زمان، زنان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به برخی از انواع اختلالات روانپزشکی مرتبط با استرس هستند. فرضیه این است که تأثیر نمک در زنان بیشتر است.

تحقیقات نشان می‌دهند، با گذشت زمان، زنان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به برخی از انواع اختلالات روانپزشکی مرتبط با استرس هستند. عکس: picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen

اگرچه سدیم یک عنصر ضروری است که به تنظیم حرکت مواد مغذی به داخل و خارج سلول‌ها کمک می کند، طبق دستورالعمل‌های رژیم غذایی ۲۰۲۰-۲۰۲۵، افراد باید روزانه کمتر از ۲ هزار و ۳۰۰ میلی‌گرم سدیم مصرف کنند. اما مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها روزانه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلی‌گرم نمک از طریق غذا می‌خورند.

نتایج این مطالعه در نشریه Cardiovascular Research منتشر شده است.

ادویه‌ و نعنا برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

برای بسیاری از ما ایمنی بدن بیش از هر زمان دیگری مهم شده است. خوشبختانه راه رسیدن به یک سیستم ایمنی قوی نه گران است و نه پیچیده. به‌گفته متخصصان، بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن، همان غذای انتخابی شماست.

به‌نوشته نشریه پزشکی Everyday Health، بر اساس تحقیقات منتشر شده در نشریه Integrative Medicine، گیاهان و ادویه‌ها برای قرن‌ها به‌عنوان دارو مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ممکن است یکی از قوی‌ترین ابزارهای غذایی برای بهبود سیستم ایمنی بدن باشند.

زردچوبه

این ادویه با سابقه طولانی استفاده در طب آیورودا (طب هند باستان) به‌عنوان درمانی برای شرایط التهابی، بسیار مفید است. استرس اکسیداتیو یک پدیده ناشی از عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد (مولکول‌های ناپایدار که اغلب توسط آلاینده‌های محیطی ایجاد می‌شود) و آنتی‌اکسیدان‌ها (مولکول‌هایی که رادیکال‌های آزاد را خنثی می‌کنند) است. کورکومین، ترکیب فعال اولیه در زردچوبه، خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی قدرتمندی دارد و نشانگرهای استرس اکسیداتیو را بهبود می‌بخشد. زردچوبه در حضور برخی چربی‌ها و همچنین پیپرین، ترکیبی در فلفل سیاه، بهتر جذب می‌شود.

زنجبیل

قرن‌هاست که مردم برای درمان سردرد، سرماخوردگی، حالت تهوع و استفراغ به این ادویه گرم روی آورده‌اند. در مطالعه‌ای که در مجله Ethnopharmacology منتشر شد، زنجبیل تازه به مبارزه با ویروس سنسیشیال تنفسی انسانی، یک ویروس تنفسی رایج که علائم خفیف و شبیه سرماخوردگی ایجاد می‌کند، کمک می‌کند. ترکیبات موجود در زنجبیل یعنی جینجرول و شوگاول، خواص آنتی‌اکسیدانی، ضد‌التهابی و ضد درد از خود نشان داده‌اند. این ترکیب‌ها به تقویت سیستم دفاعی بدن کمک می‌کند.

دارچین

مطالعات نشان داده‌اند که دارچین دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بسیار زیادی است. این ادویه همچنین فواید ضد‌قارچ، ضد‌باکتری و ضد‌التهابی دارد. طبق تحقیقات منتشر شده در Food & Function، سینام آلدهید یکی از ترکیبات فعال اولیه در دارچین است که اثرات ضد‌التهابی قوی دارد. این ترکیب ممکن است از رشد باکتری لیستریا جلوگیری کند.

نعناع همچنین حاوی منتول است، ترکیبی با اثرات بی‌حس‌کننده و ضد درد. عکس: picture-alliance/Panther Media/M. Zaborina

نعناع

حاوی طیف وسیعی از فلاونوئیدها است. این ترکیبات گیاهی اثرات مفیدی بر سلامت سیستم ایمنی دارند. نعناع همچنین حاوی منتول است، ترکیبی با اثرات بی‌حس‌کننده و ضد درد. به‌این‌ترتیب، منتول معمولاً به داروهای بدون‌نسخه سرماخوردگی و آنفلوآنزا اضافه می‌شود. منتول راه‌های هوایی را تا حدودی باز یا شل می‌کند.

فلفل قرمز

ممکن است پاپریکا (فلفل قرمز) را با سلامت سیستم ایمنی مرتبط نکنید، اما این ادویه سرشار از ترکیبات مفیدی مانند ویتامین C و A است. ویتامین C (اسید اسکوربیک) یک آنتی‌اکسیدان است که به محافظت از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد، کمک می‌کند. بر اساس یک مقاله تحقیقاتی منتشر شده در نشریه Nutrients، این ویتامین همچنین به حفظ سلامت سلول‌های ایمنی شما کمک می‌کند. در‌همین‌حال، ویتامین A به تنظیم پاسخ‌های ایمنی کمک می‌کند. کپسایسین ترکیبی که تندی فلفل از آن ناشی می‌شود نیز می‌تواند درد و التهاب را تسکین دهد.

در طول زمستان چقدر ویتامین D نیاز داریم؟

با مایل‌شدن نور خورشید در فصل زمستان و گذراندن زمان بیشتر در خانه، میزان نیاز به ویتامین D افزایش می‌یابد.

به‌نوشته نیویورک‌تایمز اکثر افراد سالم با پوست روشن معمولاً می‌توانند ویتامین D کافی را در طول تابستان با قرار دادن روزانه صورت، دست‌ها و پاهای خود در معرض نور خورشید به‌ مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه و چندین بار در هفته، تامین کنند. نور خورشید در زمستان به اندازه کافی اشعه UVB که برای سنتز ویتامین D ضروری است، ندارد. با‌این‌حال، این بدان معنا نیست که نمی‌توانید نیاز به ویتامین D را در ماه‌های سردتر تامین کنید.

ویتامین D برای جذب کلسیم و حفظ استخوان‌های قوی و سالم بسیار مهم است. کمبود این ویتامین باعث نرمی، ضعیف و شکننده‌شدن استخوان‌ها می‌شود. ویتامین D همچنین می‌تواند برسایر جنبه‌های سلامت از جمله التهاب، خطر بیماری خود‌ایمنی، سلامت قلب و عملکرد شناختی نقش داشته باشد.

در مورد میزان ویتامین D که برای سلامتی باید در خون داشته باشید، بحث‌و جدل‌های زیادی وجود دارد.

با‌این‌حال، به‌طور‌کلی، برای حفظ سلامت استخوان‌ها و متابولیسم طبیعی کلسیم، افراد بین ۱ تا ۷۰ ساله باید روزانه ۶۰۰ واحد بین‌المللی (یا ۱۵ میکروگرم) از غذاها، مکمل‌ها یا هر دو این ویتامین را دریافت کنند. افراد بالای ۷۰ سال باید ۸۰۰ واحد بین‌المللی از این ویتامین را دریافت کنند (۲۰ میکروگرم).

اگر به‌دنبال مکمل هستید، ویتامین D3 را انتخاب کنید، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که می‌توانید آن را به‌طور موثرتری جذب کنید. عکس: Mark Lennihan/AP/picture alliance

اما اگر نگران کمبود ویتامین D هستید، در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارید یا شرایطی دارید که بر نحوه جذب مواد مغذی تأثیر می‌گذارد، با پزشک در مورد آزمایش سطح ویتامین D صحبت کنید.

اما چگونه ویتامین D را بدون آفتاب دریافت کنیم؟

غذاهایی که بیشترین میزان ویتامین D را تامین می‌کنند، شامل ماهی‌های چرب (مانند سالمون، ماهی تن و ساردین)، روغن جگر ماهی، جگر گاو، زرده تخم‌مرغ و برخی قارچ‌ها هستند. تولیدکنندگان مواد غذایی، سال‌هاست که مواد غذایی را با ویتامین D غنی می‌کنند. منابع خوب غذاهای غنی شده با ویتامین D عبارتند از: شیر گاو، شیر سویا، غلات و آب پرتقال. با‌این‌حال، به‌خاطر داشته باشید که همه محصولات با ویتامین D غنی‌شده نیستند، بنابراین حتما برچسب غذایی را بررسی کنید.

اگر به‌دنبال مکمل هستید، ویتامین D3 را انتخاب کنید، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که می‌توانید آن را به‌طور موثرتری جذب کنید.

ویتامین D را بیشتر از آنچه پزشک توصیه کرده، مصرف نکنید. ویتامین D بیش از حد می‌تواند در بدن انباشته و منجر به مسمومیت شود و علائمی مانند خستگی، ضعف، گیجی، استفراغ، کم‌آبی، یبوست و درد به‌همراه داشته باشد. یکی دیگر از مواردی که باید در جستجوی ویتامین D از آن اجتناب کنید، استفاده از سالن‌های برنزه‌کردن پوست است. این دستگاه‌ها نه‌تنها خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش می‌دهند، بلکه عمدتاً اشعه‌های فرابنفش A ساطع می‌کنند که برای تولید ویتامین D به‌هیچ‌وجه پوست را تحریک نمی‌کند.

چطور از مسمومیت با مونوکسید کربن پیشگیری کنیم؟

مونوکسید کربن (CO) گازی است که هنگام سوختن بنزین و سایر سوخت‌ها تولید می‌شود. نامرئی و بی‌رنگ است. بنابراین شما نمی‌توانید آن را بو یا مزه کنید. این گاز می‌تواند به سرعت ایجاد و در سطوح بالا باعث مرگ شود.

به‌نوشته پایگاه خبری کلینیک کلیولند، گلبول‌های قرمز خون، اکسیژن را در سراسر بدن حمل می‌کنند. اندام‌های شما برای زندگی به اکسیژن نیاز دارند. اما گلبول های قرمز مونوکسید کربن را سریع‌تر از اکسیژن جذب می‌کنند. در سطوح بالا، CO باعث از‌بین‌رفتن اکسیژن در جریان خون می‌شود.

اگر بیش از حد CO تنفس می‌کنید، اندام‌هایی مانند مغز و قلب، اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند. CO همچنین می‌تواند با پروتئین‌های بدن ترکیب شود و به سلول‌ها و اندام‌ها آسیب برساند. اگر مقدار زیادی CO استنشاق کنید، می‌توانید هوشیاری خود را از دست بدهید (بیهوش شوید) و در عرض چند دقیقه خفه شوید.

همه افراد در معرض خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هستند. بالاترین خطر برای جنین‌های در حال رشد و نوزادان، افراد مسن، افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند، افراد مبتلا به بیماری مزمن قلبی، کم خونی یا مشکلات تنفسی و افرادی که سطح دی‌اکسید‌کربن بالایی دارند، مانند کسانی که سیگار می‌کشند است.

مسمومیت با CO زمانی اتفاق می‌افتد که افراد از سوخت بدون تهویه مناسب یا به روش‌های ناایمن دیگر استفاده کنند.

به‌عنوان مثال، اگر شما:

اتومبیل را در یک گاراژ بسته روشن نگه‌دارید

یک وسیله نقلیه با سیستم اگزوز مسدود شده داشته باشید

از بخاری نفتی در داخل خانه استفاده کنید

هرگز از اجاق گاز یا فر به‌عنوان منبع گرمایش استفاده نکنید عکس: Thomas Imo/photothek/IMAGO

علائم مسمومیت خفیف با CO مشابه علائم آنفلوآنزا یا مسمومیت غذایی است:

سردرد خفیف، حالت تهوع خفیف، تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرگیجه و ضعف، از‌دست‌دادن هماهنگی عضلات، ناراحتی معده.

اگر مشکوک هستید که در معرض مونوکسید کربن قرار گرفته‌اید یا علائم مسمومیت با مونوکسید کربن دارید، با اورژانس تماس بگیرید. قبل از رسیدن اورژانس، فوراً از محل خارج شده و به‌دنبال هوای تازه باشید. برای کمک به حفظ سلامتی خود می‌توانید اقدامات پیشگیرانه انجام دهید:

در ابتدای هر فصل گرمایش، یک متخصص آموزش‌دیده را برای بررسی وسایل گرمایشی در نظر بگیرید.

وسایلی را انتخاب کنید که دود را به بیرون تخلیه کنند. آنها باید به‌درستی نصب و نگهداری شوند.

همیشه در فصل سرد یک پنجره خانه را کمی باز نگه‌دارید.

هرگز از اجاق گاز یا فر به‌عنوان منبع گرمایش استفاده نکنید.

یک آشکارساز مونوکسید کربن در خانه خود نصب و هر پنج‌سال یکبار آن را تعویض کنید. حداقل دو بار در سال، باتری‌های این دستگاه‌ها را بررسی کنید. این دستگاه قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، از طریق صوت یا نور هشدار می‌دهد. آشکارساز را در مکانی قرار دهید که در صورت زنگ‌زدن صدای آن را بشنوید.

در داخل خانه از گریل زغالی استفاده نکنید.

اگر شومینه دارید، آن را به‌خوبی تعمیر کنید. دودکش شومینه خود را هر سال تمیز کنید.

مسمومیت با CO می‌تواند کشنده باشد. فردی که در خواب است یا در اثر مصرف بیش‌از‌حد الکل، سطح هوشیاری پایینی دارد، گاهی اوقات می‌تواند قبل از اینکه علائمی را تجربه کند، بمیرد.

اما درمان به‌موقع می‌تواند جلوی اثرات کشنده این نوع مسمومیت را بگیرد.