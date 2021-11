ادل و شکستن سکوتی چندین ساله با ترانه "به من سخت نگیر"

نینا سایمون (Nina Simone) از کودکی در کلیسای محلی اجراهایی داشت و ۱۲ ساله بود که اولین کنسرت خود را اجرا کرد. او با ترانه‌های چون To be Young و Gifted and Black همه خشم خود از تبعیض نژادی در آمریکا را فریاد زد. سایمون در سال ۲۰۰۰ برنده جایزه گرمی شد در حالی‌ که پیشتر ۱۵ بار نامزد این جایزه شده بود.