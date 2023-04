وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) اعلام کرد دو شرکت بین‌المللی به نام‌های سازمان تجاری "دی‌ای‌اس" مستقر در تایوان (.DES International Co., Ltd) و سازمان بازرگانی صنایع سولتک مستقر در برونئی (Soltech Industry Co., Ltd) از سوی دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده به "توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین اقتصادی اضطراری بین‌المللی" متهم و به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.

طبق اطلاعیه این وزارتخانه، دو شرکت یادشده به خاطر نقض "قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی" (IEEPA) و "مقررات مربوط به تحریم‌ها و مبادلات ایران" (ITSR) هر کدام موظف به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۸۳ هزار و ۷۶۹ دلار شده‌اند که این مبلغ سه برابر ارزش کالاهایی بوده‌ است که به طور غیرقانونی به ایران صادر کرده‌اند. این شرکت‌ها همچنین به مدت پنج سال زیر نظر خواهند بود.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع پتروشیمی و پهپادی ایران

متیو گریوز، دادستان ناحیه کلمبیا، گفت: «ما افراد و سازمان‌هایی را که امنیت ملی‌مان را با تلاش برای فروش غیرقانونی کالاهای آمریکایی به ایران تهدید کنند، در هر کجا که باشند، تعقیب خواهیم کرد.» این مقام قضائی تأکید کرد دولت ایالات متحده راه‌های زیادی برای به پاسخ کشاندن کسانی دارد که تحریم‌ها و قوانین کنترل صادرات این کشور را زیر پا بگذارند. گریوز ادامه داد دولت آمریکا در همین راستا "تضمین می‌کند که مجازات این تخلفات به طور قابل توجهی بیشتر از سود پیش‌بینی شده آنها باشد."

اولیور ریچ جونیور، مامور ویژه اف‌بی‌آی نیز گفت: «متهمان در این پرونده اقداماتی را انجام داده‌اند که سود و منافع‌ اقتصادی‌شان را ارجح‌تر از امنیت ملی آمریکا و ثبات جهانی قرار داده است.» او هشدار داد: «دفتر دادستانی، وزارت امنیت داخلی، وزارت دفاع و وزارت بازرگانی هر شخصی را تهدیدی را متوجه امنیت ملی ایالات متحده و امنیت شهروندان آمریکایی کند، پاسخگو می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:آمریکا بنیاد تعاون سپاه و ۱۰ مقام ارشد امنیتی را تحریم کرد

"قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی" (International Emergency Economic Powers Act) در سال ۱۹۷۷ در دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور فقید آمریکا تنظیم شد. این قانون به روسای جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد بر مبنای "تهدیدهای امنیتی موجود" علیه کشور، تجارت آمریکا با طرف‌های بین‌المللی را تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید:آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران • مجموعه مطالب

"مقررات مربوط به تحریم‌ها و مبادلات ایران" (Iranian Transactions and Sanctions Regulations) در سال ۲۰۱۲ وضع شد و شامل مجموعه مقرراتی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و "حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم" به اجرا می‌گذارد.