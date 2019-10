ابهام در مورد خروج همه یا بخشی از نیروهای آمریکا از شمال سوریه همچنان ادامه دارد. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا با فاصله تنها یک روز، گفته‌های پیشین خود را نقض کرده و از احتمال حفظ بخشی از نیروها در سوریه سخن گفته است.

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا که برای بازدید از سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به کابل سفر کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگاران بار دیگر از موضع جدید آمریکا در قبال نیروهای نظامی این کشور در شمال سوریه سخن گفته است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) با انتشار گزارشی از کابل، خبر از سخنان جدید مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا درباره حضور نظامی این کشور در سوریه داده است.

مارک اسپر گفته است احتمال دارد که بخشی از نیروهای نظامی آمریکا در شمال سوریه و در نزدیکی حوزه‌های نفتی این کشور در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه باقی بمانند.

او گفته است که حفظ این نیروها در نزدیکی حوزه‌های نفتی واقع در شمال سوریه برای مانع شدن از آن است که این حوزه‌ها به دست نیروهای "دولت اسلامی" (داعش) یا دیگر نیروها بیافتد.

مارک اسپر اعلام کرده است که گزینه مربوط به حفظ بخشی از نیروها در شمال سوریه در حال حاضر مورد بحث و بررسی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا روز شنبه ۱۹ اکتبر اعلام کرده بود که آمریکا تقریبا همه ۱۰۰۰ سرباز خود را از شمال سوریه خارج خواهد کرد. اسپر اعلام کرده بود که بخشی از این نیروها به منطقه غرب عراق و برای تقویت ثبات در این کشور منتقل خواهند شد.

انتقال نیروها از سوریه

مارک اسپر اعلام کرده است که انتقال نیروهای نظامی آمریکا از سوریه ادامه دارد. روز یکشنبه رئیس پنتاگون به خبرنگاران گفته بود که امر انتقال این نیروها از سوریه، امری نیست که ظرف چند روز عملی باشد و می‌تواند چند هفته طول بکشد.

اسپر گفته است که هنوز درباره حفظ بخشی از این نیروها در سوریه تصمیم قطعی گرفته نشده است. او درباره سیاست آمریکا و وزارت دفاع گفته است: «وظیفه پنتاگون بررسی گزینه‌های مختلف است.»

خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال سوریه، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹

سخنان روز دوشنبه مارک اسپر با سخنان روز یکشنبه او در قبال خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه تفاوت می‌کند.

پیش از آن نیز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که تصمیم دارد سربازان آمریکایی را به کشورشان بازگرداند. این اظهار نظر ترامپ نیز با استقرار نیروهای نظامی آمریکا در عراق در تناقض است.

پرتاب سیب‌زمینی به نیروهای آمریکایی

خبرنگار رویترز از دهوک، شهر کردنشین و مرزی عراق خبر از عبور خودروهای نظامی حامل سربازان آمریکایی داده است.

عکاس رویترز از عبور حدود ۱۰۰ خودرو حامل سربازان آمریکایی از سوریه به عراق گزارش داده است.

خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارش دیگری در همین رابطه از پرتاب سیب‌زمینی توسط ساکنان کرد این منطقه به خودروهای حامل سربازان آمریکایی خبر داده است.

ساکنان خشمگین این مناطق مرزی به زبان انگلیسی شعارهای "نه به آمریکا" و همچنین "آمریکای دروغگو" سر داده بودند.

این در حالی است که ترکیه بار دیگر هشدار داده است که هرگاه رزمندگان کرد ظرف مدت زمان اعلام شده (آتش‌بس پنج روزه) منطقه را تخلیه نکنند، ارتش این کشور بار دیگر عملیات نظامی خود را ادامه خواهد داد.

Pentagon chief says keeping some troops in north Syria under discussion

USA verlegen Truppen von Syrien nach Irak