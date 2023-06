سه روزنامه آسترالیایی در سال ۲۰۱۸ گزارش‌های در مورد شمولیت بن رابرتز اسمیت در قتل غیرقانونی شش زندانی غیرمسلح افغان در هنگام ماموریت نظامی نیروهای آسترالیایی در افغانستان منتشر کرده بودند.

این سرباز ممتاز سابق آسترالیایی این سه روزنامه (the Sydney Morning Herald, the Age, and the Canberra Times) را به دلیل این گزارش‌ها به افترا متهم کرده بود.

دادگاهی در آسترالیا با رد ادعای این سرباز پیشین گفته است که این روزنامه‌ها بسیاری از ادعاهای شان در این مورد را به گونه قابل ملاحظه ثابت کرده اند.

اسمیت مدعی بود که این رسانه‌ها او را به عنوان فردی که قوانین اخلاقی و حقوقی عملیات‌های نظامی را نقض کرده است، معرفی کرده اند.

رابرت اسمیت بعد از دریافت چند مدال نظامی به عنوان یک قهرمان دیده می‌شد. او از جمله به دلیل شش دوره خدمت در افغانستان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ نیز مدال گرفته بود.

طالبان که به نوبه خود مسئول بخش زیادی از قتل‌ها در جنگ ۲۰ ساله افغانستان شمرده می‌شوند، گفته اند واقعاتی که در آسترالیا زیر تحقیق قرار دارند «بخش کوچکی» از جرایم احتمالی جنگی نیروهای خارجی است که در جنگ ۲۰ ساله افغانستان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بلال کریمی، سخنگوی اداره طالبان گفته است که نیروهای خارجی «جرایم بی‌شماری» در جنگ افغانستان مترکب شدند. او گفته است که طالبان به هیچ محکمه‌ای اعتماد ندارند که به همه این جرایم رسیدگی کند.

مقام‌های آسترالیا به رفتار غیرقانونی سربازان رسیدگی می‌کنند

در ماه مارچ سال روان میلادی پولیس آسترالیا اولین کهنه سرباز این کشور را در پیوند به اتهام قتل در افغانستان رسماَ متهم کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که تحقیقات این کشور رفتار غیرقانونی احتمالی ۱۹ سرباز نیروهای ویژه را در جریان ماموریت در افغانستان شناسایی کرد.

اولیور شولز، یک سرباز سابق خدمات ویژه هوایی آسترالیا در پیوند به کشتن یک فرد افغان در ولایت ارزگان در سال ۲۰۱۲ میلادی با اتهام قتل روبرو شد.

پولیس آسترالیا با همکاری دفتر بازرس ویژه که در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، فعالانه در تلاش است تا علیه نیروهای کماندو و نیروهای نخبه خدمات ویژه هوایی آسترالیا که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان خدمت کرده اند، پرونده تشکیل دهد.

در جریان ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ۳۹۰۰۰ نظامی آسترالیایی خدمت کردند و در این ماموریت ۴۱ نظامی این کشور کشته شدند.

