Zverev vence a Djokovic y se alza con el título del Masters

El alemán Alexander Zverev sorprendió hoy (18.11.2018) al serbio Novak Djokovic y se alzó con el título del Masters de tenis de Londres, el más importante hasta ahora en su carrera, al imponerse con parciales de 6-4 y 6-3 en la capital británica.

Así, 'Sascha' se hizo con un cheque por 2.509.000 dólares y 1.300 puntos que le supondrán acabar la temporada cuarto del mundo por segundo año consecutivo, y a solo 35 puntos del suizo Roger Federer, tercero.

Contra casi todos los pronósticos, Zverev firmó un partido muy sólido y pudo doblegar a quien había dominado con puño de hierro esta semana en el certamen. Después de 1:20 horas de juego, el alemán de 21 años se coronó con un revés que dejó sin respuestas al número uno. Zverev, que el sábado derrotó al suizo Roger Federer en la semifinal, sumó así su cuarto título del año, tras las consagraciones en Múnich, Madrid y Washington.

"Haré todo lo que pueda para estar arriba"

Dos semanas de vacaciones, repartidas entre Dubai y las Islas Maldivas, esperan al nuevo maestro, quien prometió que haría todo lo que pudiera para mantenerse en el futuro "ahí arriba". "Este es el mayor título de mi carrera hasta ahora. Este trofeo significa mucho, todo, para todos los jugadores. Sólo tienes un número limitado de posibilidades de ganar. Tú contra los mejores jugadores. Cómo jugué hoy, cómo lo gané, ha sido increíble", dijo el alemán.

"No lo sé. No lo sé", comentó cuando se le preguntó si se veía liderando el futuro del tenis. "Esto me está cegando ahora mismo", señaló sobre el trofeo. "Aún nos quedan múltiples y múltiples años por delante y muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden cambiar también. Haré todo lo que pueda para estar arriba. Pero hay chicos que también juegan muy bien al tenis", advirtió.

"Oh, Jesús. Oh, Dios mío (risas). He ganado uno de esos y el ganó cinco. Ha ganado, no sé cuantos, 148 títulos más que yo", dijo cuando se le comparó con Djokovic. "No vayamos por allí ahora. Espero poder hacerlo bien. Pero tranquilos un poco" dijo.

FEW (EFE, dpa)

