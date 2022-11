ZonaDocu - Y Asia despertó - Una crisis financiera y sus consecuencias

A fines de la década de 1990, el mundo parecía estar en un camino de crecimiento sostenido, impulsado principalmente por las economías emergentes del sudeste asiático, la región con el crecimiento económico más fuerte. En muy poco tiempo, millones de personas perdieron sus medios de subsistencia. El hambre, el desempleo masivo y los disturbios volvieron a países que hasta entonces prosperaban. Lo que fue particularmente preocupante para todos los gestores de crisis en ese momento fue que no anticiparon la crisis y, por lo tanto, no estaban preparados para ella. Sus medidas precipitadas no dieron frutos durante mucho tiempo; al contrario, solo empeoraron la situación. ¿Cómo pudo suceder esto y cuáles fueron las causas? Diez años más tarde, en 2008/09, durante unas semanas el mundo estuvo nuevamente al borde del colapso económico. La "crisis financiera global" mostró la dependencia de la economía productiva mundial de los mercados financieros. En este reportaje, expertos de renombre mundial se plantean si el peligro del colapso no es inherente de nuestra economía global. Hasta la fecha, no hay una respuesta satisfactoria. La conclusión es que, en sentido económico, seguimos viviendo sobre un volcán.