ZonaDocu - Pastillas contra la depresión - ¿Funcionan los antidepresivos?

Ya en 2008, un estudio a gran escala demostró que para la depresión moderada y leve no hay diferencia entre tomar un placebo o el medicamento real. Sin embargo, en Alemania cada año los médicos recetan antidepresivos en cantidades suficientes para abastecer a 80 millones de personas durante más de medio mes. ¿Qué precio pagan los pacientes? ¿Cómo pueden tener tanto éxito medicamentos tan controvertidos? "Durante muchos años, las pastillas han sido mis fieles compañeras para hacer frente a mi depresión". Christine (52) perdió su empleo como jefa en la administración debido a la depresión, estuvo siete veces en clínicas psiquiátricas y hoy dice: "No me importa lo que digan los estudios, siento que mi medicación funciona". La mayoría de los antidepresivos alteran los niveles de ciertos neurotransmisores en el cerebro, especialmente la serotonina. Durante mucho tiempo se pensó que un nivel demasiado bajo de serotonina desencadenaba la depresión, pero esta teoría ahora ha sido refutada. Aunque los científicos y los médicos aún no comprenden realmente lo que sucede en el cerebro durante una depresión, esto no disminuye el éxito de ventas de los antidepresivos. Mary (42) maldice el día que empezó a tomar antidepresivos: "No mejoraron mi vida, al contrario, la empeoraron mucho". Durante los últimos cuatro años, Mary ha estado reduciendo la dosis paulatinamente, pero su cuerpo se rebela. "Hasta ahora se ha subestimado totalmente el problema de la abstinencia ", dice el profesor Tom Bschor, uno de los principales expertos en antidepresivos de Alemania.