ZonaDocu - Ni hombre ni mujer - Sin género

Pero el pecho plano no convierte a Robin en un hombre, porque Robin es "agénero", es decir no se concibe fundamentalmente ni como hombre ni como mujer, aunque tampoco como asexual. "He decidido que prefiero parecer un hombre que una mujer, pero no tengo género, no me concibo como neutral o de un tercer género, simplemente no tengo un género." Es por eso que Robin tampoco quiere usar pronombres, "él" o "ella" están fuera de discusión. A lo largo de su juventud, pensó mil veces: "Soy diferente de los demás”. Robin se sintió como en un vacío durante mucho tiempo, hasta que a los 22 años vivió lo que considera una revelación. En un club juvenil para gente queer, Robin conoció por primera vez a jóvenes que se veían a sí mismos como trans o como no binarios. Para Robin fue un descubrimiento: Yo también soy así. A esto le siguió exponer su identidad sexual a sus padres, a su mejor amigo y a su pareja. Las reacciones fueron positivas. Inmediatamente, a su pareja le quedó claro: su amor por Robin es personal, no le importa el género. Siguen siendo pareja. Desde el principio, Robin lo ha llevado consigo en este viaje personal de adaptación. Primero el tratamiento hormonal, hoy Robin tiene una voz profunda, barba y pelo en el cuerpo, luego la mastectomía. "Definitivamente he encontrado mi identidad, en mi cuerpo y mi alma, pero todavía no tengo la aceptación social.” Cree que aún hay mucho por hacer en cuanto al conocimiento y la comprensión de las personas trans. Por eso, Robin informa a estudiantes y jóvenes en talleres sobre personas queer, de forma voluntaria. "Sigo luchando para que me acepten como soy, para que me permitan ser".