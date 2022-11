ZonaDocu - Minas terrestres - El legado mortal de la guerra

La mayoría de las veces no pueden verse a simple vista. Se activan cuando las personas entran accidentalmente en contacto con ellos: minas o artefactos explosivos no convencionales (IED por sus siglas en inglés). Casi siempre hieren gravemente a sus víctimas. Detrás de esto está el pérfido cálculo militar de que las personas gravemente heridas cuestan más recursos al enemigo que los soldados caídos o los civiles asesinados. Numerosos accidentes relacionados con minas y artefactos explosivos no ocurren en un contexto militar, sino en la vida cotidiana después de una guerra. Por eso, sobre todo los civiles llegan a ser víctimas de estos. Este reportaje lo documenta en antiguas zonas de guerra. Narra las trágicas historias de personas, especialmente periodistas, que murieron o resultaron gravemente heridos por minas o artefactos explosivos improvisados.