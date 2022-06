ZonaDocu - La guerra sin fin entre Irán, Israel y EE.UU. - Capítulo 2 - Diálogo o guerra

El segundo y último capítulo de este documental se centra en los años posteriores a la primera Guerra del Golfo. Estados Unidos tenía la última palabra en Medio Oriente y había llegado el momento de resolver el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. El primer ministro israelí, Isaac Rabin, entabló el diálogo con los palestinos, con el objetivo no declarado de neutralizar la influencia de Irán. Los líderes de la República Islámica vieron en ello una amenaza, plantaron cara a Israel y a Estados Unidos y comenzaron en secreto el desarrollo de armamento nuclear. Medio Oriente es escenario permanente de atentados selectivos, ataques con bombas y agresiones cuya autoría no siempre es fácil de identificar. ¿Puede la "guerra secreta" entre Irán e Israel llegar a convertirse en una confrontación regional o incluso mundial? Son las dos potencias dominantes en Medio Oriente, pero no logran resolver sus disputas históricas ni acercar posiciones. Nunca hubo un verdadero diálogo. ¿Qué papel juega Estados Unidos en el conflicto? Mediante una amplia y detallada investigación y entrevistas con interlocutores de alto rango en Israel, Irán, Líbano y los Estados Unidos, este documental repasa los últimos cuarenta años desde la revolución islámica en Irán. Nos proporciona las claves para entender por qué Medio Oriente es un polvorín en la actualidad.