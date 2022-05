ZonaDocu - Guardianes de la verdad - Can Dündar conversa con Anabel Hernández

En la Turquía de Erdogan, Can Dündar es considerado el enemigo público número uno después de que en 2015 revelase los envíos ilegales de armas del gobierno turco a Siria. Como consecuencia, el Presidente exigió personalmente la cadena perpetua para el periodista, a quien en adelante sólo calificó de terrorista. Después de que se llevara a cabo un ataque contra él en el curso del proceso judicial, Can Dündar huyó a Alemania. Desde entonces ha intentado defender desde el exilio a su país contra las mentiras del autócrata y no ha cesado de pronunciarse por la libertad y la verdad. Dündar conversa con la periodista Anabel Hernández, quien lleva más de 20 años investigando el narcotráfico y la corrupción en México y escribiendo artículos y libros sobre el tema. Se la conoció principalmente por exponer los estrechos vínculos entre el gobierno y los cárteles de la droga. Realizó su labor periodística bajo amenazas y peligro de muerte. Afortunadamente no estaba en su casa cuando un día once hombres armados llegaron a su puerta para matarla. Después de eso, le quedó claro que tenía que abandonar su tierra natal. Sin embargo, hasta el día de hoy, viaja a México bajo estrictas medidas de seguridad para continuar con su trabajo y ver a su familia. Can Dündar se encuentra con ella en su exilio y en uno de esos peligrosos viajes a su país natal y le hace la pregunta clave: ¿Qué la impulsa a correr ese enorme riesgo una y otra vez?