ZonaDocu - El Mosad

Especialmente, el secuestro de Adolf Eichmann en Argentina en 1960, uno de los artífices del exterminio de los judíos europeos por los nazis, dio fama mundial a la organización. El asesinato de los terroristas palestinos que habían matado a once atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 también demostró la dureza e intransigencia de los servicios de inteligencia. Con su documental "Mosad", el galardonado director Amit Goren intenta observar tras la fachada de este servicio secreto. Con entrevistas exclusivas y fotos de archivo cuidadosamente investigadas, reconstruye la historia de la organización desde su fundación en 1949 hasta la actualidad. Agentes, políticos y testigos presenciales hablan abiertamente de fracasos y desastres. El reportaje no solo documenta misiones espectaculares, sino también operaciones fallidas, fracasos y errores. Errores de los que no se habla en Israel hasta el día de hoy para que no se haga rendir cuentas a los responsables. Blindada e invisible en su estructura, esta organización parece estar a salvo de cualquier crítica. ¿Qué papel desempeñó este servicio secreto durante las masacres de Sabra y Shatila en 1982 en los campos de refugiados del Líbano? ¿Podría haberse evitado la Guerra de Yom Kippur de 1973 si el Mosad hubiera investigado a tiempo la advertencia de un informante egipcio? ¿Por qué fue descubierto el Mosad durante una operación en Dubai en 2010? ¿Qué influencia tiene la organización en los dirigentes políticos del país? ¿Y hasta qué punto el Mosad es instrumentalizado por los gobernantes con fines políticos? En definitiva, el Mosad sigue siendo lo que siempre fue: temido, poderoso y, no menos importante, controvertido.