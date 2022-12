Zinder - La juventud perdida de Níger

El nivel de educación es bajo, el desempleo alto y la amenaza del grupo terrorista Boko Haram es omnipresente. Zinder es la segunda ciudad más grande de Níger. Especialmente en el distrito pobre de Kara Kara, donde los jóvenes se reúnen en los llamados "palais". Bawa también perteneció alguna vez a una de esas pandillas juveniles y habla abiertamente sobre sus crímenes. Conversaciones íntimas que no esconden nada y que a la vez ponen en evidencia un torpe manejo de la propia culpa. Las cicatrices en su cuerpo se lo recuerdan a Bawa. Hoy es padre de familia, se gana la vida como chofer de mototaxis y pertenece a un "palais" de levantadores de pesas adultos que lleva un nombre sorprendente: Hitler. Sin embargo, el grupo no tiene nada en común con las ideas del dictador. Siniya Boy también levanta pesas en la pandilla Hitler. Al comienzo del documental se lo puede ver con la bandera de su "palais". En cada rincón hay una pequeña esvástica, enmarcando al musculoso levantador de pesas en el centro. Una imagen extraña. Cuando la directora, también originaria de este lugar, le pregunta por qué él tomó un camino diferente al suyo, Siniya Boy responde simplemente: "Educación". Y la respuesta que da a la pregunta sobre el nombre de su "palais" explica lo mucho que la educación falta en Kara Kara. Según él, Hitler es un fortachón estadounidense que no le hace caso a nadie. Por eso, es un nombre adecuado para un grupo de hombres musculosos. Ante la cámara, estos pequeños granujas metidos en cuerpos de adulto se turnan para intentar levantar una motocicleta. La cámara acompaña la vida de tres personas por las calles, captando su entorno y escuchando las conversaciones. La cámara está presente en la valla de la prisión donde Siniya Boy conversa con tres miembros encarcelados de su "palais" y en el distrito rojo, cuando una trabajadora sexual muestra unas cicatrices aún peores que las mostradas anteriormente por los hombres. Este documental también deja claro que detrás de cualquier hombre que ha sufrido violencia, hay una mujer que ha sufrido una violencia aún peor. Para romper este círculo vicioso, los residentes de Kara Kara deben ayudarse entre sí.