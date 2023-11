Zelenski sobre Trump: “Él no puede resolver la guerra”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, extendió este domingo (05.11.2023) una invitación al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que visite su país y observe de cerca la guerra con Rusia, al mismo tiempo que señaló que el exmandatario "no puede resolver" el conflicto, como el republicano ha declarado en numerosas oportunidades.

Zelenski hizo esas declaraciones durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC transmitida este domingo, en la que respondió a las afirmaciones de Trump de que podría poner fin a la guerra con Rusia en 24 horas. "El expresidente mencionó que en unas 24 horas podía gestionar y poner fin a la guerra. ¿Qué puedo decir al respecto? Le doy la bienvenida para que venga", manifestó Zelenski.

Al respecto, afirmó que solo necesitaría "24 minutos", en lugar de 24 horas, para explicar a Trump que "él no puede resolver esta guerra" tan fácilmente como cree. Zelenski consideró que, aunque Trump lo intentara, la paz ahora mismo no es posible por la posición del líder ruso, Vladimir Putin. "No puede traer la paz debido a Putin", remarcó.

Pidió más ayuda

Zelenski también pidió a Washington entregar más ayuda militar a las fuerzas ucranianas y advirtió que si no se detiene a Rusia ahora podría ocurrir en el futuro que soldados estadounidenses sean enviados a combatir en una guerra de mayor escala en Europa. "Si Rusia nos mata a todos nosotros, atacará a países de la OTAN y ustedes enviarán a sus hijos” a pelear, apuntó.

Biden ha presionado al Congreso estadounidense para aprobar gastos suplementarios por 106.000 millones de dólares, que serían utilizados principalmente para reforzar las defensas de Ucrania, además de apoyar a Israel y a aliados en el Indo-Pacífico. Los republicanos, en cambio, han impulsado su propio plan, que consta de 14.300 millones de dólares para ayudar a Israel, pero no a Ucrania.

DZC/rr (EFE, Reuters)