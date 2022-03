++Zelenski: "sin negociaciones no podremos terminar la guerra++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

20:58 | "Sin negociaciones no podremos terminar con la guerra", dice Zelenski a la CNN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró que estaba "listo para negociar" con su par ruso, Vladimir Putin, y subrayó que "sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra", en una entrevista transmitida el domingo por la cadena de noticias estadounidense CNN. "Estoy listo para negociar con él (Vladimir Putin). Estoy listo desde los dos últimos años y creo que sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra", afirmó en el programa "Fareed Zakaria GPS" en el marco de la cuarta semana de combates en territorio ucraniano.

Zelenski defendió las varias rondas de negociaciones ya realizadas entre Kiev y Moscú desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero. Tuvieron "mucho valor", señaló. "Si solo hay un 1% de posibilidades de detener esta guerra, debemos aprovecharlas", destacó. Ante la invasión de Ucrania por el ejército ruso para "exterminar" a la población local, "debemos utilizar todos los formatos, todas las posibilidades de negociación, todas las posibilidades de hablar con (Vladimir) Putin", indicó el presidente ucraniano.

"Si estos intentos fallan, eso significaría que se trata de una tercera guerra mundial", sentenció Zelenski, cuyo gobierno ha cifrado las bajas de tropas rusas en más de 14.000.

20:56 | La Casa Blanca descarta visita de Biden a Ucrania en su viaje a Europa

La Casa Blanca descartó este domingo que el presidente de EE.UU., Joe Biden, visite Ucrania durante su viaje a Europa de la próxima semana, en el que se reunirá con sus aliados para abordar la invasión rusa del país europeo.

"El viaje se centrará en el apoyo al pueblo ucraniano frente a la invasión del presidente Vladímir Putin, pero no hay planes para un viaje a Ucrania", aclaró en Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Biden volará el miércoles (23.03.2022) a Bruselas para participar el jueves en una cumbre de la OTAN, otra de la UE y una del G7, esta última convocada por Alemania, que ostenta la presidencia de turno del grupo de naciones más industrializadas del mundo.

20:32 | Muere subcomandante de Flota del Mar Negro rusa en combates en Ucrania

El subcomandante de la Flota del Mar Negro rusa, Andrei Palii, murió en los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas cerca de Mariúpol (Ucrania), informaron el domingo las autoridades rusas. "Andrei Nikolayevich Palii murió en los combates para liberar Mariúpol de los nazis ucranianos", escribió en Telegram Mijail Razvojaev, gobernador de Sebastopol. Esta ciudad de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, es el puerto base de la flota rusa del Mar Negro.

Según Razvojaev, Andrei Palii, un "hombre abierto y honesto", un "verdadero oficial de una dinastía militar" que tenía "gran autoridad sobre la flota", murió el sábado en los enfrentamientos para tomar Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania que lleva varias semanas asediada por el ejército ruso.

Según los medios rusos, Andréi Palii fue en 2020 subcomandante de las fuerzas rusas en Siria, donde Rusia interviene militarmente desde septiembre de 2015 en apoyo de las fuerzas del régimen de Bashar al Asad.

20:25 | Tres heridos en ataque aéreo en el oeste de Ucrania

Tres personas resultaron heridas el domingo en un ataque aéreo ruso en la región de Jitomir, en el oeste de Ucrania, informaron los servicios de emergencia. Un total de 13 edificios resultaron dañados en el ataque, que tuvo como objetivo la localidad de Korosten, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Jitomir, añadieron los servicios de emergencia.

20:18 | Regresa a Atenas el cónsul griego, último diplomático europeo en Mariúpol

El cónsul general de Grecia en Mariúpol, Manolis Androulakis, el último diplomático europeo que quedaba en la ciudad ucraniana asediada por el ejército ruso, llegó el domingo a Atenas tras una arriesgada evacuación. "Mariúpol pasará a engrosar la lista de ciudades del mundo completamente destruidas por la guerra, como Guernica, Stalingrado, Grozni o Alepo", dijo Androulakis a los periodistas en el aeropuerto.

El diplomático, que abandonó el martes Mariúpol, llamó a la población "unir sus voces para pedir una tregua, un alto el fuego". "En este momento, los civiles son golpeados a ciegas y sin poder hacer nada", dijo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que el asedio a Mariúpol, una ciudad portuaria estratégica en el sureste del país, donde los servicios públicos y las comunicaciones llevan días cortados, será considerado un crimen de guerra.

Androulakis logró organizar muchas evacuaciones con éxito de expatriados griegos de Mariúpol y fue tratado por los medios griegos como un héroe.

19:44 | Nestlé asegura que no obtiene beneficios en Rusia

La empresa Nestlé insistió este domingo (20.03.2022) que no obtiene beneficios en Rusia después que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusara al gigante suizo de continuar haciendo negocios como antes del conflicto.



En un discurso retransmitido en directo ante el Parlamento suizo en Berna el sábado (19.03.2022), Zelenski instó a las empresas suizas a dejar de hacer negocios en Rusia y condenó a las que lo siguen haciendo a pesar del asedio a Mariúpol. En concreto señaló a Nestlé asegurando que "los negocios siguen en Rusia aunque nuestros niños estén muriendo y nuestras ciudades estén siendo destruidas".

Sin embargo, según una portavoz de Nestlé, muchas de las actividades de la empresa en Rusia se han reducido, tras la invasión de la vecina Ucrania ordenada por el Kremlin el 24 de febrero. "Hemos reducido considerablemente nuestras actividades en Rusia", dijo la portavoz a la AFP.

"Hemos suspendido todas las importaciones y exportaciones, excepto las de productos vitales. Hemos detenido todas nuestras inversiones allí y hemos cesado todas nuestras actividades publicitarias", aseguró.

18:52 | Pekín no envía armas ni a Rusia ni a Ucrania

El embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, afirmó este domingo (20.03.2022) que su país no envía "armas ni munición" a Rusia ni a Ucrania, en medio de los rumores del supuesto apoyo chino a la invasión rusa.

"Hay mucha desinformación sobre el apoyo militar de China a Rusia. Lo negamos. Lo que está enviando China son medicinas y sacos de dormir. No enviamos armas ni munición a ninguna de las partes", aseguró el diplomático en entrevista con la cadena CBS.

Asimismo, Qin Gang afirmó que China "está en contra de la guerra" y que hará "todo lo necesario para desescalar esta crisis", si bien rehusó condenar la invasión.

Cuestionado sobre si China suministra apoyo financiero a Rusia para la invasión de Ucrania, se limitó a decir que ambos países mantienen "una cooperación comercial, económica, financiera y energética normal". El diplomático opinó, además, que "la relación de confianza" entre Rusia y China pone a Pekín en "una posición única para poder lidiar" en la resolución del conflicto. "China es parte de la solución, no es parte del problema", reivindicó.

18:10 | EE.UU. no ve un "punto de inflexión" en el uso de misiles hipersónicos rusos

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, descartó que el uso por parte de Rusia de misiles hipersónicos suponga un "punto de inflexión" en el conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania.

"No lo veo como un punto de inflexión. Creo que Rusia los usa para ganar impulso. Hemos visto que atacan pueblos, ciudades y civiles. Creemos que lo seguirán haciendo, pero no creo que eso cambie las reglas del juego", afirmó Austin en entrevista con la CBS.

En cambio, el jefe del Pentágono advirtió que si Rusia llegara a usar armas químicas o biológicas en Ucrania sería "un paso muy serio" y recibiría "una repuesta contundente de Estados Unidos y de la comunidad internacional".

18:00 | Zelenski pide a Israel frenar la "solución final" rusa



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, evocó hoy la II Guerra Mundial y el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la "solución final" de Rusia, en un discurso por videoconferencia ante la Kneset (Parlamento israelí).



"Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia", apeló Zelenski, de origen judío, ante 112 parlamentarios de los 120 que integran la Kneset.

El presidente ucraniano reclamó a los legisladores israelíes que exijan al Gobierno acciones más contundentes, como prestar asistencia militar a Ucrania -incluyendo el sistema antimisiles Cúpula de Hierro- e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho

17:44 | Periodista antiguerra rusa llama a la población a denunciar ofensiva en Ucrania

La periodista rusa Marina Ovsiannikova, que se convirtió en referente antibelicista tras aparecer con un cartel en un informativo pro-Kremlin, llamó este domingo (20.03.2022) al pueblo de su país a denunciar la ofensiva del ejército ruso en Ucrania.



"Los tiempos son muy oscuros y muy difíciles, y toda persona que tenga una opinión cívica, y que quiera dar a conocer esa opinión, debe hacer oír su voz. Es muy importante", señaló en una entrevista con el canal de televisión estadounidense ABC. "El pueblo ruso está realmente en contra de la guerra, es la guerra de Putin, no la guerra del pueblo ruso", afirmó.



Marina Ovsiannikova apareció en directo el pasado lunes durante el noticiero más visto de Rusia, detrás de una presentadora con un cartel criticando la operación militar de Moscú en Ucrania y denunciando la "propaganda" de los medios controlados por el gobierno de Vladimir Putin.



En ABC explicó que pretendió llevar a cabo un acto que tenga "más impacto y llame más la atención" que las manifestaciones callejeras que reprime la policía. "Pude ver lo que realmente estaba sucediendo en Ucrania y lo que mostraban los programas de mi canal era muy diferente", dijo.





La periodista rusa Marina Ovsiannikova llamó la atensión en todo el mundo por su acto de protesta.

17:30 | Exasesor de Yeltsin dice que Putin ha convertido a Rusia en Corea del Norte

El economista sueco Ander Äslund, antiguo asesor de Boris Yeltsin cuando este ocupaba la presidencia rusa, asegura que el actual inquilino del Kremlin, Vladimir Putin, ha convertido a Rusia en una especie de Corea de Norte.

"En poco tiempo ha convertido al país en algo como Corea del Norte. Rusos que tienen deudas con el fisco, por ejemplo, no pueden dejar el país. Lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad y los policías", dijo Äslund en una entrevista con el semanario alemán "Die Zeit".

"Probablemente actualmente intenten cientos de miles de rusos inteligentes, jóvenes y bien formados un camino para salir del país porque tienen que contar con que las fronteras van a cerrarse", agregó.

Äslund señala que las nuevas sanciones han hecho prácticamente imposible hacer negocios con Rusia y que más de 400 empresas han abandonado al país porque "el que haga negocios con Rusia es visto como una mala persona".

17:28 | EE.UU. pone en duda la voluntad rusa de negociar el fin de la guerra en Ucrania

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, puso este domingo (20.03.2022) en duda la voluntad del Gobierno ruso de alcanzar un acuerdo con Ucrania para detener la guerra en el país.

"Las negociaciones parecen ser unilaterales. Los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática", aseguró Thomas-Greenfield en una entrevista con la cadena CNN.

La representante de EE.UU. en Naciones Unidas dijo que su país respalda los intentos de Kiev de negociar para poner fin al conflicto, pero recalcó que Moscú no está respondiendo adecuadamente, como tampoco lo hizo durante las conversaciones con Washington antes de lanzar la invasión.

Preguntada por las concesiones que pueda hacer el Gobierno de Volodímir Zelenski, Thomas-Greenfield dijo que es algo que corresponde decidir a los ucranianos y aseguró que EE.UU. apoya sus esfuerzos, sin querer adelantar si la Administración de Joe Biden estaría dispuesta a, por ejemplo, reconocer la soberanía rusa de Crimea o la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás.

17:04 | Ucrania recibió 500 misiles antiaéreos alemanes

Ucrania recibió 500 misiles antiaéreos Strela de Alemania, según fuentes del gobierno ucraniano. Información que también publicó el periódico alemán Welt am Sonntag, donde se indica que las armas fueron entregadas en Polonia.

Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que debido a "aspectos operativos y de seguridad", no se pueden dar detalles sobre los sistemas de armas, pero señaló que se había entregado o prometido a Ucrania una gran variedad de equipos militares.

Inicialmente se había hablado de proporcionar 2.700 misiles Strela, pero el asunto tenía que ser evaluado por el Consejo Federal de Seguridad.

16:56 | Más de 900 detenidos en protestas rusas contra la guerra

Al menos 937 personas han sido detenidas en Rusia durante las manifestaciones del domingo en 38 ciudades contra la guerra en Ucrania, según activistas de derechos civiles. Las protestas han tenido lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod y Vladivostok, entre otros lugares, según la organización OVD-Info.

Desde que Rusia comenzó su ataque a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero se han producido más de 15.000 detenciones en las protestas contra la guerra, según OVD-Info.

Algunos manifestantes han sido detenidos varias veces, escribió la organización en Telegram. A los detenidos se les han impuesto multas y arrestos.

16:31 | Alcaldía de Mariúpol asegura que ucranianos están siendo forzados a entrar en Rusia

El Ayuntamiento de Mariúpol ha emitido un comunicado en que especifican que sus residentes están siendo evacuados a Rusia en contra de su voluntad. Además, un legislador ucraniano dice que esas personas están siendo conducidas a realizar trabajos forzados en zonas remotas de Rusia.

“Los ocupantes están obligando a la gente a salir de Ucrania hacia Rusia. En la última semana, varios miles de residentes de Mariúpol han sido dirigidos a territorio ruso", dice el comunicado de la ciudad.



Por su parte, los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania dijeron el domingo (20.03.2022) que 2.973 personas han sido evacuadas de Mariúpol desde el 5 de marzo, incluyendo 541 en las últimas 24 horas.

La legisladora ucraniana Inna Sovsun declaró a Times Radio que, según el alcalde y el ayuntamiento de Mariúpol, esos ciudadanos van a a los denominados campos de filtración y "luego son reubicados en partes lejanas de Rusia, donde se les obliga a firmar documentos donde estipulan que se quedarán en esa zona durante dos o tres años y trabajarán gratis en esas zonas".



16:12 | Ejército ucraniano asegura haber eliminado a más militares rusos de alto rango

Según Kiev, el ejército ruso ha perdido más oficiales de alto rango. Los comandantes del regimiento de paracaidistas de la ciudad rusa de Kostroma, al noreste de Moscú, y del regimiento de cosacos de Stavropol, en el sur de Rusia, han sido "eliminados", según el ejército ucraniano. El comandante de la 346ª Brigada de Fuerzas Especiales también resultó herido. No obstante, esta información no puede ser verificada. No hay información disponible de la parte rusa. En más de tres semanas de guerra, el ejército ucraniano afirma haber matado a varias decenas de oficiales rusos de alto rango. Al menos seis generales del ejército y de la guardia nacional habrían estado entre ellos.

16:09 | Zelenski descarta reconocer la independencia del Donbás que pide el Kremlin



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo (20.03.2022) que está "preparado" para negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea.

En una entrevista con CNN, el mandatario afirmó tajante que no asumirá "ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía" de Ucrania. Aseguró que el pueblo ucraniano lo ha dejado claro, puesto que "no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores, sino con valentía y armas en las manos".

El Kremlin ha puesto como condición para acabar con su invasión que Kiev renuncie a entrar en la OTAN, reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

16:00 | Francia congeló cerca de 940 millones de dólares en activos rusos

Francia congeló cerca de 940 millones de dólares en activos de magnates rusos -yates, propiedades, cuentas bancarias- en su territorio a raíz de la guerra en Ucrania, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.



"En total, son (cerca de) 850 millones de euros [940 USD]de bienes, activos de oligarcas rusos, que fueron inmovilizados en territorio francés", indicó Le Maire. "Las sanciones perjudican a Rusia, perjudican al Estado ruso, perjudican a (el presidente ruso) Vladimir Putin", continuó Le Maire.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania a finales de febrero, los países occidentales han adoptado varios paquetes de sanciones económicas para forzar el término de la guerra por parte de Rusia.



15:49 | Ucrania acusa a Rusia de matar 56 personas en un hogar de ancianos

Las fuerzas armadas ucranianas en la región de Lugansk han acusado al ejército ruso de bombardear un hogar de ancianos en la localidad de Kreminna dando muerte al menos a 56 personas.

"56 personas murieron en Kreminna. El 11 de marzo, los ocupantes rusos dispararon desde un tanque contra una residencia de ancianos en Kreminna. Lo hicieron de forma deliberada y cínica. Simplemente colocaron su tanque frente al edificio y empezaron a disparar", denunció este domingo (20.03.2022) el comandante de la región de Lugansk (controlada por las tropas ucranianas), Serhiy Haidai, en Telegram.

mn (efe, afp, n-tv.de, ap, dpa)