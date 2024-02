Zelenski ofrece gestionar la ayuda a refugiados en Alemania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el dinero gastado por los contribuyentes alemanes para alojar a refugiados de guerra ucranianos en Alemania podría ser administrado por el Gobierno de Kiev. "Sería mejor que Alemania apoyara a los ucranianos incluyendo este dinero en nuestro presupuesto y que Ucrania distribuyera el dinero en función del lugar donde se aloje la persona", declaró Zelenski en una entrevista para el medio alemán ARD el 28 de enero.

Para explicar su propuesta, Zelenski añadió que algunos ucranianos residentes en Alemania recibían a veces ayuda económica tanto de su país de origen como de Alemania. Los refugiados también se habrían llevado sus ahorros consigo. Como resultado, a Ucrania no sólo le faltan ciudadanos, sino también su dinero para la economía del país, devastado por la guerra.

"Subsidio ciudadano" y bolsa de trabajo

En el presupuesto federal alemán para 2024, se han destinado entre 5.500 y 6.000 millones de euros a los gastos de vida de los refugiados ucranianos que puedan trabajar. Se trata del "subsidio ciudadano" (Bürgergeld), un programa gubernamental alemán para personas en edad legal de trabajar, cuyos ingresos no superan la cantidad considerada como mínima para poder satisfacer sus necesidades básicas.

Esa ayuda asciende a 563 euros al mes por cada adulto inscrito en la oficina de empleo. Actualmente, están registrados unos 700.000 refugiados ucranianos en Alemania, de un total aproximado de 1,1 millones. El resto son niños y personas en edad de jubilación, que reciben ayudas de otras fuentes.

Pagos sólo en Alemania

En una entrevista con DW, Margret Böwe, de la asociación social VdK Deutschland, subraya que la legislación alemana hace imposible aplicar la idea de Volodimir Zelenski. "Estas ayudas sólo se pagan en Alemania. Los alemanes que viven en el extranjero tampoco reciben estas ayudas", afirma.

Según ella, la idea de Zelenski contradice completamente el sistema de prestaciones de la seguridad social en Alemania, que se basa en lo que la gente necesita para su nivel mínimo de subsistencia, por ejemplo para el cuidado y la educación de sus hijos o para la compra de muebles.

Bolsa de trabajo para refugiados ucranianos en Berlín. Imagen: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

A la experta le sorprende que Zelenski dijera en la entrevista a ARD que algunos ucranianos reciben prestaciones tanto en Ucrania como en Alemania, lo que el presidente ucraniano utilizó para justificar su idea de transferir el dinero para los refugiados a Kiev para su posterior distribución.

"Cuando la gente solicita aquí el subsidio de ciudadanía o las prestaciones básicas de vejez, se comprueba también si tienen una pensión u otros pagos de Ucrania. Entonces se deducen", subraya Böwe. Sin embargo, si lo que reciben los refugiados de Ucrania no es suficiente para alcanzar el nivel mínimo de subsistencia, reciben dinero adicional en Alemania.

De todos modos, el estado de ánimo en Alemania respecto a la ayuda económica a Ucrania se está deteriorando. Según una encuesta publicada a principios de enero, el 41 por ciento cree que Berlín proporciona demasiada ayuda financiera a Ucrania. El 40 por ciento considera que la ayuda es suficiente y el 12 por ciento incluso insuficiente. Sin embargo, el número de escépticos es 21 puntos mayor que en abril de 2022.

"La gente necesita una perspectiva"

Sin embargo, en opinión de Margret Böwe, no hay alternativa a los pagos actuales. Insiste en que hay que dar tiempo a los ucranianos para que aprendan alemán y adquieran las cualificaciones profesionales adicionales necesarias para integrarse en el mercado laboral alemán según su nivel de estudios. "La gente necesita perspectivas, no se les puede dejar esperando durante años. Eso sólo desgasta a la gente y no consigue nada", afirma Böwe.

Según un estudio publicado el verano pasado por el Instituto Federal de Investigación Demográfica, casi la mitad de los refugiados ucranianos (44 por ciento) quiere quedarse en Alemania para siempre, independientemente de cómo y cuándo acabe la guerra.

(gg/ms)