Zelenski habla con Putin sobre escalada en este de Ucrania

Desde el Gipper al bunga bunga: los líderes más improbables del mundo

El vaquero de la pelicula

¿Lo reconoce? Es Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En su carrera anterior, "The Gipper" (foto de "Cattle Queen of Montana") fue un actor de Hollywood. Pero el presidente no fue su primer trabajo en la política. De 1967 a 1975 fue gobernador de California. Entre sus famosos partidarios de campaña estaban John Wayne y Walt Disney.