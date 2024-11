Zelenski espera terminar la guerra por "medios diplomáticos"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que quiere que la guerra en su país termine en 2025 por "medios diplomáticos", en una entrevista difundida este sábado (16.11.2024), aunque estimó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no busca la paz. "De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos", declaró en una entrevista a una radio ucraniana. Pero Putin "no quiere en absoluto la paz", añadió.

"Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar", declaró Zelenski en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana. Zelenski, que ayer dijo que con Donald Trump en la presidencia estadounidense la guerra "terminará más rápido", se refirió específicamente al papel de Estados Unidos en esta negociación.

Para el jefe del Kremlin "es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte", dijo, y agregó que "nadie se lo dará". Por otra parte, declaró que unas negociaciones con Moscú son posibles "siempre y cuando Ucrania no esté sola con Rusia y (Ucrania) sea fuerte". "¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos sólo con Putin, sólo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones", dijo.

Por otro lado, Zelenski admitió avances rusos en el frente. "En el este, la situación es realmente difícil. Hay una lenta presión y avance de los rusos. Por varias razones, llenar nuestras brigadas con gente preparada, llenar y equipar las brigadas con armas, todos estos procesos fueron bastante lentos", dijo. Las tropas rusas, aunque siguen sufriendo numerosas bajas, han tomado las localidades de Leninske y Makarivka en la región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

