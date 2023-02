Zelenski: el presidente que Putin subestimó

Es un récord mundial. Ningún jefe de Estado ha pronunciado un discurso diario durante un período de tiempo comparable. Volodimir Zelenski lleva más de un año haciéndolo. Todos los días. Los mensajes de vídeo del presidente ucraniano, a veces grabados en su despacho, a veces en un búnker, son su crónica de la guerra. Documentan cómo han cambiado el país y él mismo desde la invasión rusa.

En retrospectiva: el 23 de febrero de 2022, pocas horas antes del ataque ruso a Ucrania, Zelenski grabó un discurso especial. Se dirigió a sus compatriotas, especialmente a los ciudadanos de Rusia, e intentó evitar la inminente guerra. Llamó a protestar en Rusia y advirtió en ruso "Si nos atacan, si intentan arrebatarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas y las de nuestros hijos, nos defenderemos". Es la última vez que se vió a Zelenski, que entonces tenía 44 años, bien afeitado y con traje y corbata. "¡Si nos atacan, nos verán la cara, no la espalda!", dijo. Y ha estado cumpliendo su palabra.

"Necesito munición, no un viaje"

Tras el ataque, Zelenski y su Gobierno permanecieron en la capital, Kiev, mientras las tropas rusas avanzaron hacia los suburbios. Esto sorprendio a muchos. El presidente ruso, Vladimir Putin, en particular, contaba al parecer con que Zelenski huyera al oeste de Ucrania o al extranjero. Se dice que hubo tales ofertas. Pero la respuesta de Zelenski a esto, difundida por la agencia de noticias AP, es ya legendaria: "Necesito munición, no un viaje". No está probado que lo formulara exactamente así. Pero el mensaje caló, le aportó muchas simpatías en el extranjero a Zelenski y reforzó el espíritu de lucha de sus compatriotas.

Zelenski en Kiev, marzo de 2022.

La cámara: el arma más poderosa de Zelenski

En su discurso del 24 de febrero de 2022, el primer día de la guerra, el presidente llevaba una camiseta verde olivo. El código de vestimenta militar sigue siendo su seña de identidad hasta el día de hoy, al igual que la barba de tres días. Así es como lo conoce el mundo, así es como aparece en innumerables entrevistas y portadas.

El segundo día de la guerra grabó uno de sus vídeos más importantes y famosos. La grabación, de aproximadamente medio minuto de duración, mostraba a Zelenski y a la cúpula del Estado frente a la sede presidencial en Kiev. Y un mensaje central: "Todos estamos aquí, nos quedamos y luchamos".

Al principio, seguía dispuesto a hacer concesiones a Moscú, por ejemplo, sobre el deseado ingreso de Ucrania en la OTAN. Pero, desde que se conocieron las primeras atrocidades del Ejército ruso y la anexión de más territorios, ha rechazado cualquier compromiso. Y sabe que la mayoría del pueblo está de su lado.

Putin no tomó en serio a Zelenski

Sus índices de popularidad, que habían caído drásticamente antes de la invasión rusa, se han triplicado desde el comienzo de la guerra; actualmente se sitúan entre el 80 y el 90 por ciento. ¿Cómo ha podido ser tan subestimado por Vladimir Putin?

Las respuestas se encuentran en su pasado. Zelenski se convirtió inesperadamente en presidente en 2019. Antes de su candidatura, fue un cómico, actor y productor de éxito. Hubo un tiempo en el que entretuvo en el escenario al entonces presidente ruso Dmitri Medvedev durante una visita a Ucrania.

Su historia era casi como en aquella popular serie satírica "Siervos del pueblo", en la que el propio Zelenski interpreta a un maestro de escuela, que más tarde asciende a jefe de Estado. Esta fue otra de las razones por las que los dirigentes rusos aparentemente no lo tomaron en serio.

El conflicto de los misiles con Washington, una excepción

No todo le sale bien a Zelenski. Su Gobierno no actúa sin errores. Algunos altos cargos políticos tuvieron que irse, incluso amigos íntimos del presidente perdieron sus puestos. El propio presidente causó irritación internacional cuando afirmó en noviembre que un misil ruso había caído en territorio polaco. Según informes estadounidense, fue un misil de defensa ucraniano.

Pero este incidente es una excepción. Zelenski considera que su principal tarea es conseguir más ayuda para su país, a través de su presencia en los medios de comunicación. Una y otra vez habla con políticos occidentales y les pide —algunos dicen que les suplica— armas. Con éxito, porque cada vez se entregan más.

(gg/rml)