Yuval Sharon: “Se siente totalmente el mito de Bayreuth”

Los críticos describen al estadounidense de "brillante", "virtuoso", "vertiginosamente espectacular" o "deslumbrante". Con su famoso grupo de teatro "The Industry", Yuval Sharon crea experiencias teatrales inusuales a través de producciones con vehículos en movimiento, estaciones de tren o estacionamientos. Para la apertura del Festival de Bayreuth el 25 de julio, escenificará "Lohengrin" de Richard Wagner.

Deutsche Welle: A muchas personas que les gusta Wagner recuerdan exactamente el momento que les ha hecho seguir escuchando su música para siempre. ¿Tuvo usted una experiencia similar?

Yuval Sharon: Mi primer encuentro con Wagner fue relativamente temprano. "Siegfried" fue la segunda ópera que vi. Tenía entonces 13 años y lo pasé bien, porque había un dragón y una espada. Fue difícil la duración de la obra, pero de alguna manera me conmovió. Al principio estaba más interesado en cine y teatro. Más tarde me di cuenta de todo lo que se puede hacer con la ópera.

Bayreuth 2018: Christian Thielemann, (director de orquesta), Yuval Sharon (director de escena), Rosa Ley y Neo Rauch (escenografía y vestuario).

¿Con Wagner en especial?

Especialmente con Wagner, porque con él no hay una distinción estricta entre arias y diálogos, su música simplemente fluye. Con cinco o seis horas de duración, sus obras tienen algo de ritual, algo extraordinario, alejadas de la vida cotidiana. Me fascina este otro mundo en el escenario.

Usted trabaja mucho en Estados Unidos. En términos generales, los estadounidenses adoran las producciones más conservadoras, mientras que, en Europa, están más abiertos a las ideas de dirección creativa. ¿Es eso un cliché o es realmente así?

Hay algo de verdad en cada cliché. En Estados Unidos tienes menos tiempo para el trabajo de dirección. En Alemania, en particular, se nota el valor que se le da al desarrollo de una idea creativa. En Alemania se ensaya durante seis semanas en lugar de, como es habitual en Estados Unidos, tres o cuatro semanas. Allí tienes menos oportunidades para probar cosas. Es por eso que he creado mi propia unidad de producción donde puedo definir mis propias reglas.

Usted es estadounidense con raíces israelíes y escenifica una ópera en el Festival de Bayreuth por primera vez. ¿Cómo es para usted trabajar en este lugar que una vez fue un bastión del nazismo y el antisemitismo?

Puede sonar diplomático, pero, honestamente, me siento totalmente cómodo aquí. El pasado difícil fue, por supuesto, una tragedia terrible, que también golpeó a mi familia. Pero te das cuenta de que aquí la historia se procesa e investiga. Por ejemplo, la hermosa exposición "Voces silenciosas", justo delante del busto de Wagner, donde se muestra a los antiguos participantes judíos del Festival de Bayreuth y donde se explica sus destinos. Camino por allí todos los días y leo cada día un panel diferente. Me siento tan honrado de poder seguir hoy sus huellas y trabajar como director independiente, sin que sea un problema. En el trabajo, mi religión y mi origen no importan.

La Festspielhaus de Bayreuth se inauguró en 1876.

¿Cómo reaccionaron su familia y amigos cuando escucharon que Yuval trabajará en Bayreuth?

Ahora no hubo críticas. Más bien en 2001, cuando vine a Alemania para estudiar alemán. Quería leer o escuchar a Wagner, Brecht y Rilke y aprender mucho más de la cultura alemana en el idioma original. En ese momento, los miembros de mi familia dijeron: "¿Por qué precisamente Alemania?". Fue un poco desagrable para ellos. Pero inmediatamente me sentí cómodo y bienvenido. Siempre he sentido que los alemanes buscan la reconciliación y construyen un puente desde el pasado hacia el futuro.

¿Qué le ha parecido la obra "Lohengrin"?

Las mujeres de la obra me parecen muy fuertes. A menudo se muestra que Elsa destruye todo debido a su gran curiosidad. Pero creo que no se trata de su fracaso, sino del fracaso de Lohengrin. Él espera algo imposible para ella: que se case con un hombre sin saber quién es. ¿Puede surgir el amor verdadero si no se permite conocer a la pareja? Ella dice: "No, no funcionará”. Este aspecto es una crítica social. Confiar y obedecer ciegamente en alguien: en nuestra sociedad, no es posible.

¿Qué significado tiene Elsa como personaje en el contexto del debate actual sobre #MeToo y Time's Up?

A Elsa se la puede caracterizar como una mujer que se libera a sí misma. En el primer acto necesita ayuda del exterior, un rescate. En el tercer acto, sin embargo, ella es lo suficientemente fuerte como para salir adelante por sí misma. Aunque la pieza es un cuento de hadas, tiene un mensaje concreto. El debate entre Elsa y Ortrud también es emocionante (Ortrud es la novia del conde Telramund). Ambas mujeres son muy, muy fuertes. Los hombres no son débiles, pero sí corruptos. Se trata del conflicto entre el poder y el amor; el mismo conflicto que también está presente en "El anillo del nibelungo" de Wagner.

¿Siente el mito de Bayreuth?

Se siente totalmente el mito de Bayreuth. Todos los días voy en bicicleta sobre un puente, veo la fábrica de porcelana "Valkyrie" y detrás el edificio de la ópera. Entonces pienso: "Aquí mismo, una gran mente ha creado algo que permite interactuar a la arquitectura y a la música". Es inspirador, ¡simplemente genial! Los inconvenientes siempre están ahí, pero esa fricción lo hace aún más complejo, más rico, más interesante.

Hans Christoph von Bock (RMR/CP)

