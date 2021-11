Yunior García admite que su partida fue un "golpe doloroso" para la disidencia en Cuba

El opositor cubano Yunior García admitió este jueves (18.11.2021) que su salida de Cuba significa un "golpe doloroso" para la disidencia, pero afirmó, un día después de su llegada a Madrid, que salió para evitar "una muerte en vida" en la isla. "Lo sé, lo entiendo, ha sido un golpe doloroso (...) pero estoy convencido de que, como tengo yo mismo que sanar mi dolor, ese dolor de otros y esa decepción de otros también va a sanar", dijo en su primera rueda de prensa en la capital española el dramaturgo, impulsor de la frustrada manifestación del lunes en Cuba.

Admitiendo las críticas de algunos seguidores, el líder del grupo opositor Archipiélago dijo que tiene que empezar por perdonarse a sí mismo por su abrupta salida de la isla de régimen comunista. "Ya lograré perdonarme yo mismo, quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida, porque eso es lo que me esperaba en Cuba", abundó el dramaturgo de 39 años.

"Si me condenaban me convertían en un símbolo, si me mataban también, ellos querían anularme como persona, y casi lo logran, porque si llegaba a dormir dos horas diarias eran muchas", aseveró. "En ningún caso voy a renunciar ni me voy a rendir por hacer lo que pueda por la gente que se quedó en Cuba", dijo García, quien afirmó que no va a solicitar asilo en España porque piensa volver a su país "cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro".

"El matrimonio entre gobierno y pueblo ha sido fallido"

García pidió acabar con la idea romántica que todavía queda de la isla, ya que "es una dictadura", y el matrimonio entre el Gobierno y el pueblo "se ha convertido en un matrimonio fallido". "La revolución devoró a sus hijos y a sus nietos", dijo. "Entiendo lo complejo que es el caso cubano, entiendo lo polémica que resulta Cuba, entiendo que a veces hay una relación romántica casi infantil con lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas, pero es tiempo de madurar", añadió.

García incidió en la idea de que "a todo el que se atreva a estar en contra del gobierno en Cuba lo convierten en no persona". "La estrategia del régimen era tenerme incomunicado en casa y silenciarme y lo único que tengo es mi voz. No he pedido asilo, mi intención es volver a Cuba, pero no quiero hacer las cosas con rabia", denunció. Aseguró que jamás se quedará callado, "porque si me quitan la voz no soy nadie".

El opositor cubano se reunió en Madrid con el líder de la oposición en España, Pablo Casado, quien ha recalcado en Twitter que "Cuba es una dictadura terrible con miles de asesinatos y presos políticos".

García Aguilera llegó ayer miércoles a España con un visado de turista, en un viaje sorprendente e inesperado que el Gobierno cubano niega que forme parte de un pacto con el Ejecutivo español. El ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado hoy que el Gobierno facilitó "documentalmente" que el líder opositor cubano viajara a Madrid para que no tenga "dificultades". "Nos preocupa la situación en Cuba y lo que queremos es ayudar a los cubanos y a su bienestar, y que se garanticen los derechos", ha asegurado Bolaños en una entrevista radiofónica.

lgc (afp/efe)