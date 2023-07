Yo sobreviví, Hitler no

Joseph Alexander vive en Los Ángeles. A sus 100 años, sigue conduciendo, viajando y dando conferencias. Nació como Idle Alexander en Polonia en 1922. Entonces llegaron los nazis. Toda su familia fue asesinada.

Imagen: akg-images/picture alliance

Joe sobrevivió: del gueto de Varsovia a Auschwitz y Dachau. Tras su liberación, vivió dos años más en Alemania porque el mundo no tenía sitio para los supervivientes judíos. Después emigró a Estados Unidos y se labró una nueva existencia. Una buena vida, dice. Pero la responsabilidad que siente con su familia asesinada le impulsa a contar su historia y concienciar sobre el Holocausto.

Imagen: imago stock&people

Nuestro reportero lo acompaña en su vida cotidiana en Los Ángeles y en su regreso a Alemania y a Landsberg, donde fue liberado del campo de concentración por los estadounidenses hace 78 años. Un reportaje de Hans Pfeifer.

