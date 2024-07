Yo elijo vivir

Como muchos jóvenes, Sofía, de 22 años, tuvo durante mucho tiempo un trastorno de imagen corporal.

Imagen: HR

Utiliza su cuenta de Instagram @mechoosinglife para divulgar el tema de las enfermedades mentales y dar apoyo a muchos de los afectados. Fue el comienzo de su proceso de curación y de su decisión consciente a favor de la vida.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 03.08.2024 – 00:30 UTC

SÁ 03.08.2024 – 21:30 UTC

DO 04.08.2024 – 12:30 UTC

DO 04.08.2024 – 19:03 UTC

DO 04.08.2024 – 22.30 UTC

LU 05.08.2024 – 09:03 UTC

LU 05.08.2024 – 15:30 UTC

MA 06.08.2024 – 11:03 UTC

MI 07.08.2024 – 09:30 UTC

JU 08.08.2024 – 08:03 UTC

VI 09.08.2024 – 04:00 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6