Yihadistas sirios advierten que no se retirarán tras tregua

El jefe del grupo rebelde Hayat Tahrir Al Sham (HTS, exrama siria de Al Qaeda), Abu Mohamad Al Julani, rechazó este sábado (03.08.2019) cualquier posibilidad de que sus fuerzas se retiren de una futura zona tampón en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, tras la entrada en vigor de una tregua impuesta por el gobierno de Bashar al Assad.

La región ha sido azotada durante tres meses por intensos bombardeos casi diarios lanzados por las fuerzas aéreas tanto de Siria como de su aliado, Rusia. La tregua, sin embargo, tiene condiciones: Damasco exigió que se aplique un acuerdo cerrado en septiembre de 2018 entre Rusia y Turquía que establece la creación de una "zona desmilitarizada” en la región, que deberá quedar libre de presencia yihadista.

"Lo que el régimen no ha tomado militarmente y por la fuerza no lo obtendrá de manera pacífica, por la negociación y la política (...) No nos retiraremos nunca de la zona”, advirtió Al Julani. "No cambiaremos de postura, nos lo pidan nuestros amigos o nuestros enemigos”, agregó el jefe de HTS, que insistió en que su grupo rechaza un eventual despliegue militar ruso en la futura "zona desmilitarizada”, como estipula el acuerdo entre Moscú y Ankara.

"No hay solución militar”

La zona tampón nunca vio la luz ante la negativa de los rebeldes a retirarse. Si bien el acuerdo de 2018 evitó una ofensiva militar de gran envergadura, no detuvo del todo los enfrentamientos, que se intensificaron a partir de abril de 2019. Ante la nueva tregua, HTS ya advirtió que responderá a cualquier violación del alto el fuego de parte del adversario. "Cualquier bombardeo o agresión (…) conducirá a la ruptura del alto el fuego por nuestra parte”, avisó.

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su satisfacción por el cese de las hostilidades, y llamó a poner fin a los ataques que han afectado a los civiles que habitan esa región siria, último bastión de los rebeldes en el país. "Seguimos creyendo que el único camino a una solución política es el proceso de Ginebra liderado por Naciones Unidas”, señala el comunicado estadounidense, que asegura que "no existe una solución militar al conflicto sirio”.

DZC (AFP, Reuters)

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Victoria de Fuerzas de Siria Democrática (FSD) sobre el Estado Islámico La agrupación antiyihadista FSD anunció este 17 de octubre la toma del control total de la ciudad, pero todavía no la ha declarado libre de yihadistas, ante la posibilidad de que queden células durmientes en la urbe. Las FSD habían iniciado el 6 de junio pasado una ofensiva por la recuperación de Al Raqa, "capital del califato" proclamado por el EI en 2014.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas El precio de la liberación: muertos por miles y destrucción total Unas 3.273 personas han muerto, 1.287 civiles, durante los más de cuatro meses que ha durado la ofensiva contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la ciudad siria de Al Raqa (noreste), según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Los kurdos han defendido ferozmente su territorio El terrorista Estado Islámico, por su parte, ha sufrido 1.353 bajas en combates contra las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por milicias kurdas y respaldada por la coalición. Las FSD han perdido a 633 de sus combatientes durante los enfrentamientos contra los yihadistas y los atentados con artefactos.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Ataques aéreos Estados Unidos apoyó a los rebeldes, lanzando ataques contra posiciones del Estado Islámico. La liberación de Al Raqa avanzó con mucho esfuerzo. Parte de la ciudad está destruida y esto no permitió avances rápidos.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Milicianas contra el Estado Islámico Dos milicianas de las unidades de defensa femenina kurdas (en la foto) tienen a terroristas del Estado Islámico en la mira. No llevan pañuelo islámico ni ninguna otra prenda impuesta por los fundamentalistas a las mujeres durante su dominio en Al Raqa.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Guerreros de dios En las cercanías de Al Raqa, una de las oficinas del Estado Islámico. Sus milicianos trataron de imponer brutalmente en la ciudad su concepción extremista del islam.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas "No hay más dios que Alá" En las afueras de la ciudad, los terroristas del Estado Islámico marcaron su territorio con sus emblemas y leyendas. A principios de junio, la milicia terrorista se vio obligada a abandonar sus primeras posiciones, dejando atrás su propaganda.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Huida de los radicales Muchos habitantes consiguieron huir de Al Raqa y encontraron protección en campos de refugiados. Pero hubo parte de la población que no pudo o no quiso huir, y quedó atrapada entre los milicianos del Estado Islámico y quienes los combaten.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Lucha casa por casa La lucha contra los terroristas del Estado Islámico se libró, en el centro de la ciudad, a veces casa por casa. En la foto, un combatiente se abre paso por medio de un agujero excavado de una habitación a otra en una vivienda.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Los restos de Al Raqa Gran parte de la ciudad está destruida. Los ataques aéreos de los estadounidnses y la ira destructora de los milicianos del Estado Islámico la han dejado devastada. Cuando tenían ocasión de retirarse a tiempo, los terroristas arrasaban todo lo posible, destruyendo patrimonio histórico.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Combate en las calles Se pelea por cada casa y por cada barrio. En la imagen, combatientes kurdos avanzan varios metros para hacerse con el control de una calle. La posición y los gestos de estos hombres permiten hacerse una idea de lo arriesgado de esta empresa.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas El precio de la libertad La lucha tiene un precio. En la imagen, un combatiente de las Fuerzas Democráticas de Siria, baleado por un terrorista del Estado Islámico.

Al Raqa: la lucha por su liberación y la victoria de las fuerzas kurdas Bajo las ruinas Las bombas causan daños aún peores que los rifles. Los ataques aéreos derribaron casas enteras. Bajo los escombros puede haber supervivientes civiles y milicianos del Estado Islámico. Eso hace la búsqueda doblemente peligrosa. Autor: Kersten Knipp, José Ospina-Valencia



