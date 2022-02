Yemen - La lucha de las madres de secuestrados

Ocurrió durante la boda de su hijo. Mariam y su familia se despiertan de madrugada con golpes en la puerta de su casa. "Al principio no sabía por quién estaban ahí. Llegaron en 34 vehículos militares". Mariam se pone rápidamente la burka oscura antes de abrir a los rebeldes. Unos segundos después, toda la familia está en el suelo de la cocina rodeada por rebeldes hutíes encapuchados que disparan al aire. Cuando su hijo se resiste, los hombres lanzan granadas de mano a la casa. La novia y muchos otros miembros de la familia resultan heridos, algunos de gravedad. "Me lancé para proteger a mi hijo. Me agarraron de la cabeza y me apartaron". Antes del amanecer, los hutíes se llevan por la fuerza a su hijo y a dos tíos. Pasan meses hasta que Mariam lograr localizar a su hijo maltratado en una prisión hutí. La milicia terrorista de los hutíes tiene la zona bien controlada. Los secuestros, las detenciones y las torturas de varones están a la orden del día. Este documental sigue a una organización clandestina de mujeres que se oponen a los hutíes desde 2016 y nos asoma así a la guerra que se está librando en plena capital, Saná.