Ya son dos las mujeres que acusan a candidato a Corte en EE. UU. por acoso sexual

Una segunda mujer acusó al candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de haberla acosado sexualmente hace varios años. Una ex compañera de Kavanaugh en la Universidad de Yale dijo a la revista "The New Yorker" que éste la acosó a principios de los años 80 en una pequeña fiesta con otros estudiantes.

Deborah Ramirez, de 53 años, afirma que el incidente la perturbó durante mucho tiempo y confesó que le costaba salir a decirlo en público. Sin embargo, dijo que espera que su historia sirva de apoyo a la de Christine Blasey Ford, la profesora de psicología de California que acusa a Kavanaugh de haber intentado violarla hace más de 30 años.

Kavanaugh rechaza las acusaciones de Ford y también negó las de Ramirez. En una declaración por escrito, describió las acusaciones como una calumnia y explicó: "Ese supuesto incidente de hace 35 años no sucedió".

El jueves, Kavanaugh y Ford declararán sobre las acusaciones ante la comisión de Justicia del Senado.

La Casa Blanca también considera que estas acusaciones forman parte de una campaña de difamación y señaló que sigue apoyando a Kavanaugh. Éste fue propuesto como juez de la Corte Suprema por el presidente estadounidense Donald Tump.

DG (efe, dpa)

